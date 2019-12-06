Після смерті волонтера в Бахмуті кримінальне провадження перекваліфікували – МВС

Після смерті громадського активіста та волонтера Артема Мірошниченка кримінальне провадження про напад на нього перекваліфікували, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Тепер поліція інкримінує підозрюваному умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.

На 36-річного волонтера Артема Мірошниченка напали 29 листопада в прифронтовому Бахмуті Донецької області. Поліція встановила особи нападників.

За даними слідства, їм 16 і 17 років, обидва місцеві жителі. Як зазначив в.о. начальника відділення поліції Бахмута Ярослав Меженний, той, хто бив активіста, займався боксом і змішаними єдиноборствами, і він нібито просто вирішив відпрацювати свої навички.

Однак брат загиблого Сергій Мірошниченко переконаний, що трагедія сталася не випадково, а через проукраїнську позицію і громадську діяльність його брата.