(Друкуємо мовою оригіналу)

«Місто з собою» – так называется спектакль, который поставил немецкий режиссер Георг Жено вместе со школьниками из трех городов Донбасса (Николаевки, Бахмута и Попасной). Дети рассказывают о самых сокровенных переживаниях: о дружбе, первой любви, войне, и о жизни в своих городах. Также о памятных событиях прошлого говорят их старшие родственники. Школьники – актеры не профессиональные. Но некоторые зрители во время и после спектакля не могли сдержать слез.

В школе №3 города Николаевка, что неподалеку от Славянска, этим вечером многолюдно. Сюда пришли и люди среднего возраста, и пожилые горожане. Все ждут начала спектакля, в котором играют их дети и внуки. Он называется «Місто з собою». Тут играют школьники трех городов: Николаевки и Бахмута из Донецкой области, и Попасной из Луганской.

Дети рассказывают о разных вещах: о первой любви, о жизни в своих городах, о военных и о войне. Есть роли и у старших: они говорят о воспоминаниях (иногда смешных, иногда – трогательных) из прошлого, поют песни.

Школьница Мария из Николаевки вспоминает о войне. Говорит, что сейчас эти воспоминания даются намного легче: «Я была в подвале, мне было 10 лет. Я помню только, как летали снаряды, как из школы нас просили выбегать, домой идти, потому что мог начаться обстрел... У меня с балкона было видно, как летали истребители».

Мы бы хотели, чтобы взрослые, которые придут на нашу премьеру, они почувствовали, что тоже были когда-то такими, чтобы они нас не осуждали, а поняли и приняли



Мария говорит, что в будущем планирует вернуться в Николаевку, чтобы развивать город. Правда, пока не знает, как. «Подростки не зависят от смартфонов, как считают многие взрослые. Мы не живем стереотипами. У нас веселая жизнь. И мы бы хотели, чтобы взрослые, которые придут на нашу премьеру, они почувствовали, что тоже были когда-то такими, чтобы они нас не осуждали, а поняли и приняли» – делится Мария своими эмоциями.

«Частичка города остается в твоем сердце» – Виктор Шулик

В этом спектакле играют непрофессионалы. Но у зрителей эмоции настоящие: зрители взволнованы, некоторые плачут.

Это были эмоции от радости, от смеха – до слез, до возмущения от того, что происходит на востоке Украины



О впечатлениях мы спросили Наталью Дроздову из Бахмута: «Ощущения были абсолютно разные. Так же, как и истории детей, которые они рассказывали, истории их родителей и старшего поколения. Это были эмоции от радости и смеха – до слез, до возмущения от того, что происходит на востоке Украины, возмущения от того, что мы, фактически, ну очень мало можем сделать. Но такие проекты, в котором участвуют дети, они помогают что-то осмыслить, помогают что-то понять».

Частичка жизни, частичка города остается в твоем сердце. И дети из наших городов – они видят, они живут городами. Они когда-нибудь вернутся туда



А Виктор Шулик из Попасной считает, что войну нельзя замалчивать. По мнению Виктора, проговаривание проблемы означает ее психологическое лечение.

«Обычная жизнь – она складывается из таких маленьких историй. И эти истории на самом деле очень ценные. Мы иногда не понимаем, что эти истории в жизни каждого человека очень важны. И тут у детей была возможность рассказать свои важные истории… «Город с собой» – самое реальное и правильное название. Потому что частичка жизни, частичка города остается в твоем сердце. И дети из наших городов – они видят, они живут городами. Они когда-нибудь вернутся туда».

«Как люди они мне стали очень дороги» – Георг Жено

Немецкий режиссер Георг Жено работает на Донбассе с подростками с декабря 2014 года. О молодежи Донбасса он говорит так: «Они конечно не артисты, они живые люди. Слава богу, живые! И как люди они мне стали очень дороги, и я получаю большое удовольствие от работы с ними. И для меня самое главное, что они получают большое удовольствие от работы с нами».

Весь мир не знает Донбасс. Сейчас Донбасс все СМИ ассоциируют только с войной и, может быть, с индустриальным жестким местом



Театральный проект называется «Місто з собою». В чем смысл, зачем, образно говоря, «носить» свои города за собой? Вот что говорит по этому поводу Георг Жено: «Весь мир не знает Донбасс. Сейчас Донбасс все СМИ ассоциируют только с войной и, может быть, с индустриальным жестким местом. А вся эта красота, которая тут есть, прежде всего красота в подростках. И о природе тут мало кто знает. И моя идея была, что наши подростки, они могут ехать по разным городам, по разным странам, и нашим спектаклем рассказать о своих городах. Они берут свое место с собой».

Спрашиваем у Георга о воспоминаниях детей о войне. Может, не стоит об этом говорить, а лучше забыть? Мнение режиссера такое: «Ни в коем случае – забыть. Все что не проработаешь, забываешь, тебя со временем убивает внутри. И тут искусство, театр – уникальный шанс, уникальный инструмент просто поделиться. Мы все знаем из нашей ежедневной жизни, как важно быть услышанным, поделиться. Но я хочу сказать: мы не ставим спектакль о войне, мы ставим спектакль о Донбассе».

У нас не спектакль о войне, у нас спектакль о Донбассе. Донбасс гораздо больше, чем эта война



Георг Жено говорит, что на Западе люди узнают о событиях на Донбассе только из газет или телевидения. А такие спектакли с такими актерами помогут жителям Европы и больше узнать о Донбассе, и изменить некоторые стереотипы: «У нас не спектакль о войне, у нас спектакль о Донбассе. Донбасс гораздо больше, чем эта война. И я вижу всегда, когда живые люди через театр встречаются друг с другом, они совершенно друг друга по-другому воспринимают, чем это делают СМИ или газеты».

После Николаевки актеры поедут с гастролями сначала в Харьков, потом во Львов, Киев, Берлин и Потсдам.

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