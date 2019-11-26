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26 листопада 2019, Київ 18:23
Донбас.Реалії

«Русская весна» аукнулась: СБУ заподозрила заместителя городского головы Славянска в посягательстве на целостность Украины

Виктор Воропаев, заместитель городского головы Славянска, фото СБУ

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26 ноября заместителю городского головы Славянска Виктору Воропаеву сотрудники СБУ вручили подозрение по событиям, которые происходили в городе во времена так называемой «русской весны». По нашей информации, сейчас чиновник – в больнице, его увезли туда на «скорой».

В 2014 году, после захвата Славянска, боевики российских гибридных сил пытались сохранить иллюзию легитимности и законности. Какое-то время с их главарями оставшиеся представители власти проводили совещания и даже сессии.

На одном из таких «совещаний» по левую руку от так называемого «народного мэра» Вячеслава Пономарева сидит Виктор Воропаев. В то время он был заместителем городского головы Нели Штепы.

Виктор Воропаев по левую руку от «народного мэра» Вячеслава Пономарева
Виктор Воропаев по левую руку от «народного мэра» Вячеслава Пономарева

Также Воропаев, судя по документам так называемых «сессий» 2014 года, был председателем депутатов в то время, когда они досрочно прекратили полномочия городского головы Нели Штепы, назначили Пономарева руководителем города, создали «народную дружину» и начали подготовку к так называемому «референдуму».

В чем подозревают Воропаева

В СБУ Радио Донбасс.Реалии подтвердили, что Виктору Воропаеву 26 ноября действительно вручили подозрение по статьям 110 и 258 Уголовного кодекса Украины. То есть, в СБУ считают, что Виктор Воропаев посягал на территориальную целостность Украины и участвовал в создании террористической группы или организации.

Кстати, в этом обвиняют и бывшего руководителя Торецка Владимира Слепцова. Слепцова даже хотели обменять в Донецк, но тот отказался. Связано ли вручение подозрения Виктору Воропаеву с грядущим обменом заложниками, – пока неизвестно.

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Подозреваемый – в больнице

Сейчас Виктор Воропаев не отвечает на телефонные звонки.

В городском совете нам подтвердили, что сотрудники СБУ действительно были утром в здании муниципалитета. Также нам сообщили, что к горсовету приезжала машина «скорой помощи». Сейчас Виктора Воропаева нет на рабочем месте из-за проблем со здоровьем, – говорят в горсовете Славянска.

А еще подозреваемый чиновник значился в списках помощников бывшего народного депутата Украины Олега Недавы. Мы попросили прокомментировать эту ситуацию самого бывшего нардепа на его официальной странице в социальной сети. Наше сообщение просмотрели. Но пока никак не отреагировали.

О том, кто из чиновников и депутатов Славянска что делал весной 2014 года, знают многие. По этому поводу общественные активисты обращались к правоохранителям еще 5 лет назад.

Но подозрение чиновнику вручили только сейчас, когда поменялись и президент, и генеральный прокурор, и народные депутаты, и руководство СБУ, и руководитель Донецкой областной прокуратуры. Кстати, Неле Штепе, которую тоже обвиняют в сотрудничестве с боевиками российских гибридных сил, суд приговор пока так и не вынес.

Оккупированный в то время русскими гибридными силами Славянск, апрель 2014 года. На фото гражданин России, полковник Игорь Гиркин (Стрелков), который рассказал журналистам, что прибыл с группой людей на Донбасс из Крыма, где принимал участие в захвате здание Верховной Рады Автономной Республики Крым
Оккупированный в то время русскими гибридными силами Славянск, апрель 2014 года. На фото гражданин России, полковник Игорь Гиркин (Стрелков), который рассказал журналистам, что прибыл с группой людей на Донбасс из Крыма, где принимал участие в захвате здание Верховной Рады Автономной Республики Крым

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)

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