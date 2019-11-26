26 ноября заместителю городского головы Славянска Виктору Воропаеву сотрудники СБУ вручили подозрение по событиям, которые происходили в городе во времена так называемой «русской весны». По нашей информации, сейчас чиновник – в больнице, его увезли туда на «скорой».

В 2014 году, после захвата Славянска, боевики российских гибридных сил пытались сохранить иллюзию легитимности и законности. Какое-то время с их главарями оставшиеся представители власти проводили совещания и даже сессии.

На одном из таких «совещаний» по левую руку от так называемого «народного мэра» Вячеслава Пономарева сидит Виктор Воропаев. В то время он был заместителем городского головы Нели Штепы.

Также Воропаев, судя по документам так называемых «сессий» 2014 года, был председателем депутатов в то время, когда они досрочно прекратили полномочия городского головы Нели Штепы, назначили Пономарева руководителем города, создали «народную дружину» и начали подготовку к так называемому «референдуму».

В чем подозревают Воропаева

В СБУ Радио Донбасс.Реалии подтвердили, что Виктору Воропаеву 26 ноября действительно вручили подозрение по статьям 110 и 258 Уголовного кодекса Украины. То есть, в СБУ считают, что Виктор Воропаев посягал на территориальную целостность Украины и участвовал в создании террористической группы или организации.

Кстати, в этом обвиняют и бывшего руководителя Торецка Владимира Слепцова. Слепцова даже хотели обменять в Донецк, но тот отказался. Связано ли вручение подозрения Виктору Воропаеву с грядущим обменом заложниками, – пока неизвестно.

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Подозреваемый – в больнице

Сейчас Виктор Воропаев не отвечает на телефонные звонки.

В городском совете нам подтвердили, что сотрудники СБУ действительно были утром в здании муниципалитета. Также нам сообщили, что к горсовету приезжала машина «скорой помощи». Сейчас Виктора Воропаева нет на рабочем месте из-за проблем со здоровьем, – говорят в горсовете Славянска.

А еще подозреваемый чиновник значился в списках помощников бывшего народного депутата Украины Олега Недавы. Мы попросили прокомментировать эту ситуацию самого бывшего нардепа на его официальной странице в социальной сети. Наше сообщение просмотрели. Но пока никак не отреагировали.

О том, кто из чиновников и депутатов Славянска что делал весной 2014 года, знают многие. По этому поводу общественные активисты обращались к правоохранителям еще 5 лет назад.

Но подозрение чиновнику вручили только сейчас, когда поменялись и президент, и генеральный прокурор, и народные депутаты, и руководство СБУ, и руководитель Донецкой областной прокуратуры. Кстати, Неле Штепе, которую тоже обвиняют в сотрудничестве с боевиками российских гибридных сил, суд приговор пока так и не вынес.

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