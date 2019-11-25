(Друкуємо мовою оригіналу)

Нешуточный скандал разгорелся в Славянске. Заместитель городского головы Андрей Рубан опубликовал в соцсети пост, в котором поведал о своих злоключениях в одном из караоке-баров. Якобы из-за его замечаний по поводу песен Олега Газманова с Рубаном обошлись плохо. Также чиновник обвинил в бездействии городскую полицию. Кто что пел, и что будет дальше?

Андрей Рубан – заместитель городского головы Славянска. Но чиновники – тоже люди. Рубан говорит, что отдыхал с супругой в караоке-баре. Не скрывает, что употреблял алкоголь. Однако уверяет, что чувствовал себя в ту ночь нормально и адекватно.

Но недолго музыка играла. Вот что сообщил нам Андрей Рубан: «В определенный момент кто-то поставил то ли в караоке, то ли не знаю, песню «Москва, звонят колокола» (слова и музыка О. Газманова, – ред.). Меня это возмутило, я подошел к диджею, попросил убрать эту песню». После разговора с администратором песня прекратилась.

Что вы творите.., вы в какой стране живете, в Украине или где?



Рубан говорит, что сел и успокоился. Но – ненадолго. «Через буквально 5-7 минут я слышу песню «Офицеры, россияне» (слова и музыка О. Газманова, – ред.). Меня это возмутило еще сильнее, естественно. Я опять вышел к администратору. Уже на повышенных тонах сказал: что вы творите.., вы в какой стране живете, в Украине или где?»

Андрей Рубан говорит, что возникла «словесная перепалка», потом четверо охранников караоке по лестнице выволокли его на улицу. Какое-то время внутрь не пускали, потом пропустили.

По словам Рубана, он позвонил начальнику горотдела полиции Славянска Станиславу Загурскому и попросил прислать в караоке правоохранителей. До их приезда возник конфликт с посетителями. Они начали угрожать чиновнику расправой, мол, «встретим, побьем, убьем», – сообщил Рубан подробности. По его словам, на эти угрозы охрана бара не реагировала.

По печени успел получить от какого-то гражданина, при полицейских. Этот же гражданин разбил губу полицейскому



После приезда полиции один их охранников и люди, которые ему угрожали, начали расходиться, – уверяет чиновник: «По печени успел получить от какого-то гражданина, при полицейских. Этот же гражданин разбил губу полицейскому».

А дальше, по словам Рубана, один из посетителей караоке выхватил у сотрудника полиции протокол и выбросил его в декоративный бассейн. После этого чиновник с женой ушли домой.

Что говорят в караоке

События нам прокомментировал Александр Алиев, управляющий кинокомплексом, где расположен бар. По словам Алиева, он уже встретился с Рубаном, и вопрос уже урегулирован. Да и сам Андрей Рубан написал в соцсети: «Претензии по действиям охраны к владельцам бара... сняты после предметного разговора о гражданской позиции владельцев и заверения, что охрана клуба принесёт извинения за инцидент».

Я считаю, мы не нарушили никаких законов Украины



Александр уверяет, что организация предоставляет только те услуги, которые не запрещены законами Украины: «Я считаю, мы не нарушили никаких законов Украины… Мы в первую очередь сфера услуг, у нас лицензированное оборудование, которое прошло все проверки служб Украины, и оно официальное, лицензированное… Если нам принесут бумагу и скажут: ребята, это нельзя делать, – без всяких вопросов мы скажем: все, конечно, мы понимаем, какая ситуация происходит сейчас, понимаем, что кому-то что-то не нравится».

Управляющий подтвердил, что песню про Москву выключили после претензий посетителя. А песня про офицеров отыграла от начала, по словам Алиева, секунд 20-30, и ее тоже выключили.

Его немного в грубой форме вывели вниз, за это перед ним принесли извинения. Сказали, что это было неправильно, но это работа охраны



Что касается поведения охраны, то сейчас в караоке проводят внутреннюю проверку. Алиев уверяет: «В большинстве случаев охрана защищала Андрея Евгеньевича (Рубана, – ред.). У нас есть видео, работники полиции изъяли эти видео… Три охранника защищали Андрея Евгеньевича, оцепили его, чтобы не возникало никаких вопросов. Да, его немного в грубой форме вывели вниз, за это перед ним принесли извинения. Сказали, что это было неправильно, но это работа охраны».

А что полиция?

Славянские полицейские прокомментировали конфликт на своем сайте. Информацию о том, что в баре исполняли песни, которые пропагандируют армию страны-агрессора, внесли в Единый учет заявлений и сообщений.

А еще полицейские сообщили: «Во время написания письменного заявления между заявителем и другим посетителем опять возник конфликт, и мужчина (то есть, Андрей Рубан, – ред.), не написав заявление, ушел из учреждения».

Также Главное управление национальной полиции Донецкой области проведет служебную проверку по поводу возможного бездействия полицейских Славянска. Обещают дать объективную, принципиальную и законную оценку действиям правоохранителей.

Закона против песен Газманова нет – Княжицкий

Наше законодательство не регулирует эту ситуацию. Мы помним смерть Игоря Билозора



Николай Княжицкий, один из авторов закона про запрет российских фильмов и сериалов, пропагандирующих силовые структуры России, говорит, что в случае с караоке нарушений никаких нет. Николай Княжицкий сообщил нам: «Наше законодательство не регулирует эту ситуацию. И очень много конфликтов возникало уже давно в подобной ситуации. И мы же помним смерть Игоря Билозора, львовского известного композитора, который в свое время сделал замечание людям, которые пели песни, которые пропагандировали агрессора. И они его, в принципе, избили до смерти…».

Княжицкий говорит, что на песни могут повлиять местные власти и горожане: «Бывают такие ситуации, когда органы местного самоуправления принимают соответствующие решения, которые касаются тех заведений общественного питания, которые расположены на территории того или иного органа местного самоуправления. Там, где такие решения есть, такие учреждения исполняют эти нормы... уже и сейчас граждане могут бойкотировать эти учреждения, не ходить туда».

А что с песнями

Почему чиновника возмутили песни Газманова? Андрей Рубан нам сообщил: «У нас шестой год идут боевые действия. И у нас принят закон о признании России государством-агрессором. Прославление армии России, офицеров России, я считаю, недопустимым в то время, когда гибнут украинские солдаты и мирные граждане».

Если мы увидим ажиотаж на эти песни, то мы физически не сможем от них отказаться



А в караоке говорят, что уже подумывают о запрете скандальных композиций. «Мы можем просто запретить, сказать, что все, мы эти песни не ставим. Есть у нас такие мысли, чтобы так сделать. Но мы уже будем смотреть по количеству запросов этих песен. Если мы увидим ажиотаж на эти песни, то мы физически не сможем от них отказаться. Хоть у нас караоке и бесплатное. Но мы зарабатываем на том, что люди здесь отдыхают. И если людям не будут ставить те песни, которые они хотят, тогда они не будут к нам ходить», – сообщил Александр Алиев.

Так или иначе, в Украине остаются люди, которые будут и дальше подпевать Газманову. А закон пока этого не запрещает.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).