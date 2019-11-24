(Друкуємо мовою оригіналу)

Писать в России об Украине и не скрывать своей позиции могут себе позволить далеко не все российские журналисты. Тем более региональные, чьи голоса теряются в информации, подаваемой общероссийскими СМИ. Что движет российскими журналистами, которые не отказываются от освещения вопросов Крыма и Донбасса не в ключе российской пропаганды? Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказала Лидия Симакова, журналистка издания TV2 из Томска.

– Не так много есть российских региональных СМИ, которые пишут правду о Крыме и Донбассе. Насколько сложно это в нынешних российских реалиях и как к освещению этих тем относятся ваши читатели?

– Когда «ТВ.2» был телекомпанией, ребята ездили на Майдан, они привезли видео и сняли интервью с харьковским «Беркутом». Было интересно, что «беркутовцы» были против «Майдана», но при этом очень сильно ругали Януковича. Люди нам звонили и писали, что, мол, что вы показываете, там же «хунта» и «бандеровцы». Но когда «ТВ.2» закрывали, люди, которые были против некоторых тем, о которых мы пишем, выходили в нашу поддержку. Плюс ещё сыграл роль тот факт, что мы «свои».

Я решила найти людей, которые могут мне что-то рассказать о войне на Донбассе

Так получилось, что я пишу про Украину, потому что часто сюда езжу. У меня половина семьи из Украины. В какой-то момент я решила найти людей, которые могут мне что-то рассказать о войне на Донбассе. Тогда мне удалось встретиться с одной переселенкой, которая была вынуждена бежать из Донецка, а её сын какое-то время провёл в подвале «МГБ». Потом нашла двоих людей, которые воевали, один из них был «комендантом» в Красногоровке.

Плюс я ещё часто езжу на семинары, и на одном из них познакомилась с коллегой из Германии, который организовывал в Славянске волонтёрский лагерь, он позвал меня туда. Это был интересный опыт, потому что до этого я людям не помогала и не была никогда на Донбассе. Мне было интересно поговорить с людьми, которые там живут, с теми, кто пострадал от войны и видел, как осуществлялся захват Славянска Гиркиным.

– С чем вы столкнулись в Славянске?

Страшно, когда ребёнок говорит, что он видел, когда в вертолёт попадает снаряд

– Там я работала с семьёй переселенцев из Макеевки, у которых 10 детей. И это очень страшно, когда ребёнок тебе говорит, что он видел собственными глазами, когда в вертолёт попадает снаряд, и он разваливается в воздухе на куски.

Мы не обсуждали с этими людьми их политические взгляды, но мне кажется важным то, что они переехали «в Украину», а не в Россию, это говорит о том, что они любят эту страну.

В этом лагере я поговорила с одним из героев, он признался, что был сепаратистом. Когда начинался захват Славянска, он пошёл в отдел милиции, взял оружие и стоял на блокпосте. Он рассказывал, как они выгоняли оставшихся сотрудников милиции. Рассказывал, как Неля Штепа носила им еду. Насколько я понимаю, в тот момент в Славянске глушились украинские каналы. И вот он посмотрел репортаж на российском канале о событиях в Одессе 2 мая, и поехал… Как он рассказал, он был в Донецке, Горловке и Дебальцеве. Уже после Дебальцева он решил, что всё, он навоевался и хочет домой. Когда он уехал, то через 10 дней его задержали. А сейчас он проукраинский, говорит, что был дураком, когда на всё это повёлся. Даже хотел пойти воевать за Украину, но с таким прошлым нельзя.

В Славянске вместе живут люди, которые были и за Украину, и против

Меня поразило то, что в Славянске вместе живут люди, которые были и за Украину, и против. Они продолжают общаться между собой. Более того, я там познакомилась с женщиной, она из организации «Пролиска». Так вот, она рассказывала, как на её сына соседка написала донос. Но они продолжают здороваться! Школьные друзья её сына пошли на баррикады, а сын в силу того, что они верующие люди, носил им есть на баррикады. Он ходил к ним и просил сложить оружие и одуматься.

– А о чём говорили люди?

– Одна из переселенок рассказывала, что когда началась первая волна переселенцев, то активно в помощь включились церкви. Люди приезжали, получали помощь, и тут же отворачивались и говорили «бандеровцы». А та часть людей, которая хотела, чтобы пришла Россия, то я думаю, что они одумались, потому что увидели, что Россия – это не то, что они ожидали. Россия принесла войну.

А еще я заметила, что переселенцы очень часто слышат упрёки в свой адрес от местных жителей. Цены растут, коммуналка растёт, и им говорят, а почему же они не возвращаются, у них же уже не стреляют. И переселенцам это очень странно слышать. Часть сталкивается с негативным отношением, потому что переселенцам положены льготы. Те же местные говорят, что люди практически ничего не поняли, и советуют посмотреть на результаты выборов на Донбассе, где победил «Оппоблок».

– Вы не скрываете свою позицию по поддержке Украины. Насколько сложно жить в такой реальности, как окружающие к этому относятся, ваши читатели, в частности?

– Я не читаю комментарии, мне достаточно репостов и отзывов моих друзей. Но всё равно есть некая двойственность. В России ты «агент Госдепа», «пятая колона». А из-за того, что пишешь про Украину, то сразу же «бандеровец». А когда я приезжаю сюда (в Украину – ред.), то автоматически становлюсь «москалём». И как в том анекдоте, «то ли к умным, то ли к красивым».

Люди должны знать, что происходит, кто виноват

Несмотря на это, писать надо. Люди должны знать, что происходит, кто виноват и чем всё это закончится. Рано или поздно все войны заканчиваются, и людям придётся договариваться и как-то вместе существовать.

– А вы думаете, что после такого возможно примирение между россиянами и украинцами?

– Ну, Германию же сейчас никто не считает нацистской страной. Нужно время, чтобы раны затянулись. Ситуации же разные бывают. Человек, который жил в Донецке или Луганске, мог пострадать не от россиян, а от своих же. Вот жил человек, работал на заводе, не ходил ни на какие референдумы, а к нему в дом попадает снаряд и убивает всю его семью. Ему без разницы, откуда снаряд прилетел. Он возьмёт в руки оружие и пойдёт мстить за свою семью – неважно кому. Нужно искать не то, что разделяет, а то, что соединяет.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)