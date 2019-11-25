(Друкуємо мовою оригіналу)

Сегодня гуляем по микрорайону Текстильщик или «Текстилю», как его называют дончане – району, который появился на южной окраине города в начале 1970-х после строительства тут камвольно-прядильной фабрики и Донецкого хлопчатобумажного комбината. Это дало название району, который уже с началом независимости Украины перестал иметь что-то общее с текстилем: тут начали селить шахтеров, работников коксохимзавода и вообще всех, комбинат закрылся, его экс-работники (в-основном, вьетнамцы) основали тут крупнейший в городе рынкок «Меркурий» (позже к нему добавился «Сокол», перенесенный из центра Донецка).

«Бандитскую» славу в Донецке Текстильщик заслужил именно благодаря рэкету и «разборкам» за влияние на рынках в 90-х, в частности – летом 1995-го года тут прямо на улице стреляли в руководителей рынка, огнестрельные ранения получили и случайный прохожие. Район активно рос и набирал криминальную «славу» еще в 90-х за счет «панелек», которые строили на месте пустырей и старого поселка Раковка. Впрочем, войну на Донбассе Текстильщик встретил в статусе одного из самых «зеленых» и ухоженых районов города, считалось, что тут самый чистый «южный» воздух с Азовского моря, а ходить по улице после 22-х часов, по словам местных, было уже не страшно.



Свято-Георгиевский храм Московского патриархата, построенный в начале нулевых за деньги местных бизнесменов – хозяинов рынка «Меркурий», завода холодильников «Норд» (один из цехов которого находился тут), а также Донецкого металлургического завода. Главным благотворителем храма считался Владимир Ландик – многолетний хозяин «Норда» и влиятельная персона в Партии регионов нулевых.

Вид на улицу Петровского, вторую по длине в Донецке (целых 15 километров) после улицы Кирова (19 километров). Эта улица идет через весь Петровский район, по которому мы гуляли в прошлый раз, и фактически заканчивается в Марьинке, подконтрольном Украине небольшом городе-спутнике Донецка. Сейчас, чтобы доехать в когда-то близкий пригород, придется пройти КПВВ.

Торговый ряд вдоль улицы Петровского. Когда у хлопчатобумажного комбината в независимой Украине начались проблемы, его работники начали стихийную торговлю на Текстильщике. Для жителей района, отдаленного от центра, плохо связанного с ним транспортом и без другой промышленности, это был единственный выход. Первыми товар вынесли на улицы вьетнамцы, которые приехали в дружественный социалистический Донецк работать на комбинате, позже подключились и местные. И сегодня Текстильщик – признанный центр торговли, только уже под «флагом ДНР».

Магазины бытовой техники с вывеской «Эльдорадо» до сих пор встречаются в Донецке, за время войны там даже появилась одна новая точка. «Эльдорадо» – российская сеть (ее украинская часть была выкуплена украинским бизнесменом еще до войны), но донецкие магазины в каталоге российской компании отсутствуют. Так что непонятно, имеют эти «Эльдорадо» отношение к российскому – или боевики просто используют вывеску, как уже делали с другими брендами.

Торговый ряд рынка «Сокол», почти полностью разрушенный во время обстрела летом 2015-го года. Как видим, сейчас полностью восстановлен. Прямо над входом рекламируется фирменная для этого микрорайона пряжа – возможно, и местного производства. Летом 2017-го года местные «чиновники» обещали перезапустить Донецкий хлопчатобумажный комбинат, который в свое время считался в СССР одним из лучших. Получилось ли – неизвестно.

Один из магазинов донецкой продуктовой сети «Обжора». В отличие от других сетей, например, того же «Амстора» (угасшего в Донецке да и по всей Украине) или «АТБ» («отжатого» абхазами и переименованного в «Первый республиканский супермаркет»), они все время работали.

Идем вглубь микрорайона. Перед нами – бывший ночной клуб «Колизей», считавшийся по сравнению с находящимся неподалеку другим клубом «Ростов» «элитным». С 2014-го года фигурировал только как точка, которая подвергалась обстрелам и не работает, в отличие от ночных клубов в центре Донецка.

Прямо через дорогу от «Колизея» – пиццерия «Италия» – «единственное нормальное заведение на Текстильщике», по словам автора Радио Донбасс.Реалии из Донецка. О вкусах не спорят, но, возможно, вы поспорите в комментариях.

Ледовая арена «Лидер», открытая еще в 2008-м году и считавшаяся крупнейшей в Донецкой области – размер ледового поля составляет 30 на 60 метров. Ей повезло больше, чем главной ледовой арене Донецка «Дружба», разграбленной и сожженной сепаратистами. «Лидер» обошелся в 30 миллионов гривен, которые были полностью выделены из местного и госбюджета. До войны здесь проводила домашние игры хоккейная команда «Донбасс-2». Сегодня здесь можно просто покататься на коньках, а место профессионалов заняли хоккеисты-аматоры. Дыра в асфальте – не шрам войны, а дело рук дорожников.

Гимназия №92, раньше – ранее одна из лучших школ в городе, с углубленным изучением иностранных языков и спецкурсами на французском – предлагала школьникам упрощенное поступление в вузы Франции. Теперь за выпускниками гимназии охотятся оставшиеся в Донецке «вузы» и «техникумы», суля им диплом образца Российской Федерации.

На здании – год основания гимназии. Над входом – «флаг ДНР». Теперь тут, как и в других школах Донецка, на «уроках гражданственности» учат «чтить» боевиков и рассказывают про «народ Донбасса».

А это – 27-я городская больница. Была обстреляна зимой 2015-го года, погибло от 4-х до 10-ти человек, все, что вы видите, было фактически разрушено. Как часто было в те времена, боевики обвинили ВСУ в «карательной акции», а украинская Генпрокуратура заявила, что стреляли сами сепаратисты, чтобы возбудить ненависть к Украине.

Спальные кварталы сейчас относительно мирного Текстильщика. Район строили фактически на голом месте, поэтому тут просторно, и много «китайских стен» – длинных многоэтажек, защищающих от ветра.

Пустырь просто у «панелек» – типичный пейзаж для Текстильщика.

Вид на ледовую арену «Лидер» и южные окраины Донецка.

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