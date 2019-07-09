Донецька Петрівка. Як виглядає наближений до боїв район (8 фото)

Петрівський район на сході окупованого Донецька впритул межує із підконтрольною Мар'їнкою. За масштабом руйнувань ця частина міста постраждала найбільше – після околиць Донецького аеропорту, Пісків, Київського та Куйбишевьского районів (про них тут). Цього разу Радіо Донбас.Реалії пройшлося донецькою Петрівкою – от як вона виглядає на 6-му році війни.

Це колишній супермаркет «Амстор». До війни у Донецьку було більше десяти магазинів цієї мережі, що розповсюджена на Сході України. Зараз не лишилось жодного. У 2018-му місцеві жителі писали у соцмережах, що над кафе у цьому «Амсторі» провалилась частина даху – хоча зовні цього не видно.

Вулиця Архітекторів біля від Парку культури імені Петровського.

Сам парк майже порожній. Інколи вдалині чути стрілянину.

​На території Парку Петровського до Євро-2012 збудували багато спортивної інфраструктури.

Басейн – результат ударного будівництва до Євро-2012. Він працює і зараз. Нещодавно сюди «прилетіла» міна. Але видимих пошкоджень ми не побачили.

Дитяча лікарня №4. У червні підконтрольне Росії угруповання «ДНР» заявляло, що ця лікарня зазнала пошкоджень під час обстрілів (як і загалом цивільні будинки у Петрівському районі). Однак, до цього СММ ОБСЄ неодноразово повідомляла, що формування «ДНР» розміщує бойові позиції поблизу цивільних об'єктів у Петрівському районі. Є також дані Bellingat про це.

Дитячий майданчик напроти спорожнілого супермаркету.

Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите.