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Почему обстановка в зоне конфликта на Донбассе снова обострилась? Может ли Украина выйти из Минских договоренностей? И как работает «статистика» в ОРДЛО? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии​

Включать «заднюю» уже слишком поздно

Тот факт, что накануне встречи «нормандской четверки» на Донбассе стреляют чаще, чем обычно, следует воспринимать как своеобразный способ давления Кремля на Владимира Зеленского. Это чёткий месседж Путина украинскому президенту: «Если ты не пойдёшь на мои условия, то стрельба будет длиться всё время твоей президентской каденции», утверждает политолог Виктор Небоженко, пишет сайт «Главред».

Как отмечает эксперт, важно понимать, что обстрелы не закончатся, пока не будет подписан какой-либо договор с Россией. И включать «заднюю» уже слишком поздно. Да и бессмысленно. Потому что результат по Донбассу не нужен никому из лидеров четвёрки, за исключением Зеленского.

Кроме того, ни у Германии, ни у Франции нет никаких рычагов давления на Россию – ни экономических, ни политических. Они могут лишь рассчитывать на моральное потрясение Путина, что он вдруг поймёт, что поступает плохо. Но это, как все понимают, невозможно, утверждает Небоженко.

Должен быть план «Б»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допускает выход Украины из Минских договоренностей – и первый шаг к такому решению может быть сделан после «нормандского саммита», пишет «Апостроф». По мнению экспертов, предложения министра, если они будут воплощены в жизнь, могут иметь непредсказуемые последствия для Украины.

Украинский дипломат Василий Филипчук напомнил о существовании резолюции Совета безопасности ООН от 17 февраля 2015 года. Он объяснил, что отказ от выполнения «Минска» фактически является игнорированием этой резолюции, а это грозит санкциями уже в отношении Украины.

А координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец напоминает о том, что в своё время Минские соглашения стали фактором, который способствовал прекращению активных боевых действий. По его мнению, если рассматривается вариант выхода из них, значит, у руководства государства должен быть план дальнейших действий. В противном случае это приведёт к эскалации боевых действий.

Особенности «народной» статистики

Для чего на оккупированном Донбассе дорисовывают «мёртвые души»? Об этом пишет еженедельник «Український тиждень».

Издание напоминает, что группировки «ЛДНР» не так давно провели «перепись населения». Представители группировок заявили, что полные её результаты будут опубликованы только во II квартале 2020 года. Однако 6 ноября на сайте «управления статистики ДНР» появилась информация о численности населения в ОРДО по состоянию на октябрь 2019 г. Уже только из тех цифр стало понятно, какую картинку собираются нарисовать по итогам переписи, утверждает автор статьи Денис Казанский.

По данным «главстата ДНР», численность населения в подконтрольных боевикам городах местами даже превышает довоенные показатели. Это, безусловно, является откровенной фантастикой, как пишет издание, поскольку население Донбасса неуклонно сокращалось ещё с советских времен.

Вероятно, цель такой переписи – заранее создать фору примерно в миллион «мёртвых душ» на случай реинтеграции ОРДЛО в Украину, чтобы в будущем рисовать удобные для себя результаты местных выборов и выбивать необходимые объёмы финансирования, отмечает автор.

Наличие российского паспорта ещё ни о чём не говорит

Жители ОРДЛО через пять с половиной лет конфликта уже сами не знают, гражданами какой страны они являются, пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров».

По мнению блогера, здесь сложно говорить о процентах, потому что некоторые имеют по три паспорта – Украины, «ЛДНР» и России. Но это, опять-таки, ещё ни о чём не свидетельствует. Потому как известно, что бюджетников вынуждают получать паспорт «ДНР», хотя не все из них являются горячими поклонниками «республики».

Как пишет Молчанова, они бережно хранят паспорт Украины, и не потому, что «безвиз» позволяет путешествовать по Европе, а потому, что по-прежнему считают себя украинцами. Кто-то из них даже получил паспорт России, объясняя это возможностью покинуть гетто, если в ОРДЛО не вернётся Украина.

А вот на примере молодёжи, как отмечает Молчанова, потеря национальной идентичности более заметна. Многие опрошенные молодые люди считают, что в случае окончания военных действий Донецк должен стать частью России.

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