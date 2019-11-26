Заступнику ексмера Слов’янська Штепи оголосили підозру – СБУ

Одному із заступників міського голови Слов’янська Нелі Штепи оголосили підозру, повідомила Служба безпеки України.

Йому інкримінують створення терористичної групи та посягання на територіальну цілісність і недоторканність.

«У квітні 2014 року під час його головування на сесії міськради депутати прийняли рішення щодо проведення фейкового референдуму та призначення лідера одного з бандформувань головою виконкому», – заявили в СБУ.

За даними Служби безпеки, посадовець сприяв легалізації бойовиків через створення так званої «народної дружини».

Ексмера Слов’янська Донецької області Нелю Штепу затримали в липні 2014 року. 8 жовтня 2014-го їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначають, що екс-мерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення. Вона звинувачення прокуратури відкидає.

Суди починали розгляд її справи спочатку вже п’ять разів.

У 2017 році її випустили зі слідчого ізолятора під домашній арешт.

24 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини вирішив, що Україна має виплатити колишньому меру Слов’янська Донецької області Нелі Штепі 3 600 євро компенсації. ЄСПЛ визнав обґрунтованою скаргу Штепи про відсутність підстав для її арешту та занадто довге розслідування її справи.