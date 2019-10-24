Україна має виплатити колишньому меру Слов’янська Нелі Штепі 3 600 євро – ЄСПЛ

Україна має виплатити колишньому меру Слов’янська Донецької області Нелі Штепі 3 600 євро компенсації. Відповідне рішення 24 жовтня ухвалив Європейський суд з прав людини.

Зокрема, 2 600 євро Україна має сплатити за моральну шкоду, ще 1 000 євро – щоб покрити судові витрати.

ЄСПЛ визнав обґрунтованою скаргу Штепи про відсутність підстав для її арешту та занадто довге розслідування її справи. У суді вважають, що Україна порушила право Штепи на свободу та особисту недоторканність і право на справедливий суд.

Колишній мер Слов’янська вимагала виплатити їй 8 650 євро матеріальної шкоди за вимушений прогул роботи й 30 тисяч євро – за моральну шкоду. Також вона просила 21 450 євро на судові видатки в Україні та Європі.

Ексмера Слов’янська Нелю Штепу затримали в липні 2014 року. 8 жовтня 2014-го їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначають, що екс-мерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення. Вона звинувачення прокуратури відкидає.

Суди починали розгляд її справи спочатку вже п’ять разів.

У 2017 році її випустили зі слідчого ізолятора під домашній арешт.