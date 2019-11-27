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В Славянске придумали, как наладить общение со слабослышащими. Благодаря идее команды молодых людей «Easysign» и поддержке программы ЮНИСЕФ UPSHIFT Украина в городе установили первый алфавит жестового языка и украинского языка. Его расположили в сквере под открытым небом. Теперь алфавит доступен для всех.

Мы пытаемся разрушить коммуникационный барьер между слышащими и неслышащими



Алфавит жестового языка и украинского языка установили под открытым небом в сквере «Мечта». Придумали это местные ребята из команды «Easysign». Вот что рассказала нам участница команды Наталья Кулешова: «У нас в Славянске живут семьи неслышащих, но наш город вообще не приспособлен к их жизни. И поэтому такими маленькими действиями, как установление этой азбуки, мы пытаемся донести людям существование такой проблемы, мы пытаемся разрушить коммуникационный барьер между слышащими и неслышащими».

Саму азбуку изготовили в Харькове слабослышащие ученики специальной школы № 5. Говорят, что сделали ее из дерева, потому что это – экологически чистый материал.

В день презентации азбуки ребята вместе с заместителем директора школы Галиной Куклиной приехали в Славянск. Один из харьковчан, Владимир Чарушин, накануне выступал в Нью-Йорке на специальной сессии ЮНИСЕФ, посвященной 30-летию Конвенции ООН о правах ребенка.

Хочу быть успешным, хочу взаимодействовать со всеми



У нас возникают трудности в общении с Владимиром. Нам помогает его учитель Галина. Для чего же ребята придумали такой проект. Вот что говорит Владимир Чарушин: «Хочу быть успешным, хочу взаимодействовать со всеми. Хочу, чтобы меня понимали, и быть понятым».

Мы, глухие, точно такие же, просто со своим языком



В прошлом году в Харькове уже установили 6 таких алфавитов. Как говорит Владимир, этот проект уже дает результаты: «Многие дети сейчас очень полюбили жестовый язык и хотят уже общаться на жестовом языке. Многие люди поняли, что мы, глухие, точно такие же, просто со своим языком».

Это развивает детей, и дети быстрее начинают составлять слоги из букв и заодно изучают и язык жестов



Галина Куклина говорит, что такой алфавит полезен для всех детей, ведь с его помощью дети развиваются быстрее: «Родители и обычных, слышащих детей, говорят: спасибо за то, что это развивает детей, и дети быстрее начинают составлять слоги из букв и заодно изучают и язык жестов».

«Поддержка важна вовремя» – Александр Кашлаков

Проекты ребят из Харькова и Славянска поддержала UPSHIFT Украина – так называется глобальная инновационная программа ЮНИСЕФ. В прошлом году в Харькове программа поддержала 30 разных проектов.

Сейчас молодежь обеспокоена проблемами людей, которые имеют инвалидность, волнует проблема отходов, экологических инициатив



Ксения Шепеленко, коммуникационный менеджер UPSHIFT Украина, говорит, что в этом году проекты делают в Славянске, Краматорске, Доброполье, Мариуполе и Северодонецке: «Сейчас молодежь обеспокоена проблемами людей, которые имеют инвалидность по слуху или по зрению, а также волнует проблема отходов, экологических инициатив».

Как это работает? Александр Кашлаков, координатор UPSHIFT Украина в Славянске и Краматорске, рассказал, что для парней и девушек возрастом от 14 до 21 года проводят тренинги, команды придумывают проекты и подают их на конкурс для получения денег.

Многие доноры потенциальные сюда не идут. Пока не наладятся обстоятельства и не будет спокойнее



Кашлаков говорит, что так взрослые пытаются вдохновить молодежь на социальное предпринимательство. А это сложно сделать в условиях российской военной агрессии на Донбассе: «В Мариуполе эта программа реализуется с помощью средств Европейского Союза, а нам помогают японцы (правительственная помощь Японии – ред.), мы им очень благодарны, и они в нашем регионе работают без опасений. Но многие доноры потенциальные сюда не идут. Пока не наладятся обстоятельства и не будет спокойнее. Но я хочу сказать, что поддержка важна вовремя».

Если мы будем знать их язык, я думаю, что им легче будет



На открытие алфавита пришли жители Славянска с детьми. Наталья привела сюда внучку Арину. Наталья говорит, что будет приводить сюда девочку почаще, чтобы изучать алфавит жестового языка: «Я считаю, что это очень нужно, чтобы общение было у деток, которые ограничены в своих возможностях. Если мы будем знать их язык, я думаю, что им легче будет. И нам будет приятнее, что нас понимают».

Кстати, после того, как школьник из Харькова Владимир Чарушин рассказал о проблемах слабослышащих детей на сессии ЮНИСЕФ, такой алфавит жестового языка захотели установить и в Нью-Йорке.

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