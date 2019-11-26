(Друкуємо мовою оригіналу)

Административно и даже уголовно хотят наказывать журналистов члены команды президента Зеленского за дезинформацию. Такие нормы планируют прописать в новом законе о СМИ. А еще законодатели обещают усилить защиту прав журналистов, но только тех, чья деятельность отвечает неким журналистским стандартам. Вокруг этих инициатив развернулась бурная дискуссия. В журналистском сообществе возникли опасения, что такие намерения, на самом деле, – это стремление ввести цензуру и усилить давление на независимые СМИ. Мы спросили у журналистов из Донбасса, что они думаю о таких инициативах властей.

Надо ввести административную и уголовную ответственность для журналистов за манипуляции. И это – во имя защиты информационного пространства в условиях гибридной войны. Таково одно из объяснений мотивации авторов нового закона о СМИ.

Министр молодежи, культуры и спорта Украины Владимир Бородянский с трибуны Верховной Рады 6 ноября заявил: «Ответственность журналиста за распространение неправдивой или (и) манипулятивной информации также должна быть усилена… А именно: введение в законодательство понятия и критериев манипулирования общественным мнением, манипулирования общественным сознанием и введение как административной, так и криминальной ответственности за такие манипулирования: за заказ такого манипулирования, за осуществление такого манипулирования».

Два дня спустя на сайте президента Украины опубликовали указ «Про неотложные меры по проведению реформ и укреплению государства». Президент Зеленский указал до 31 декабря этого года разработать и вынести на рассмотрение парламента законопроект про регулирование деятельности медиа, предусмотрев, кроме всего прочего, положение о требованиях и стандартах новостей.

СМИ ответили негодованием. И роль толкователя президентских указов взял на себя все тот же Бородянский, на своей странице в социальной сети. Слова про установление требований и стандартов новостей министр назвал «терминологическим недоразумением». Мол, «регулировать стандарты новостей – это право исключительно медиасообщества».

А еще через пять дней на заседании парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики обществу представили Концепцию нового закона о медиа. Авторы предложили обсудить уголовную ответственность за умышленное распространение дезинформации, в том числе и на заказ, а также за пропаганду и оправдание терроризма и язык вражды.

Также в концепции обещают усилить защиту прав журналиста. Усиленно хотят защищать тех, чья деятельность опять-таки отвечает журналистским стандартам. Вот только не понятно, каким именно. Не тем ли, на которые указал президент, а министр назвал «терминологическим недоразумением»?

Слово – СМИ

Алексей Ладыка, журналист и медиа-эксперт, считает, что информационное пространство регулировать надо, ведь зачастую журналисты действительно «перегибают палку». По мнению Ладыки, для этого надо четко прописать в законе главные понятия.

«И если будет закон, он должен быть четко прописан: что такое манипуляция, чтобы нельзя было трактовать это в широком смысле. Очевидно, что этот закон нужно писать, согласовывать с журналистами, с медиа-экспертами, чтобы они тоже в этом участвовали. А не только депутаты, которые далеки от этого», – говорит Алексей Ладыка.

Он не исключает и опасности: в Украине с нереформированной судебной системой есть вероятность, что этот закон будут трактовать и использовать против журналистов.

«Я думаю, что административной вполне бы хватило. Уголовная ответственность за манипуляции в наших реалиях – это опасно, мне кажется. Можем превратиться в Россию, когда за какой-то комментарий, пост безобидный (а власти покажется, что он обидный) начнут сажать тех же журналистов, активистов», – считает Алексей Ладыка

Александр Славянец, журналист издания «Славянские ведомости», с иронией говорит о новом законе: «А давайте тогда наказывать политиков, которые манипулируют в прямых эфирах. В манипуляциях что, виноваты только журналисты, что ли? Нет, у нас политики больше манипулируют общественным мнением».

По мнению Славянца, непонятно, кто и как будет определять само понятие «манипуляции». А вот с чем, по мнению журналиста, действительно надо бороться, так это с проявлениями гибридной агрессии России. Ведь в Славянске до сих пор, по словам Александра, с помощью комнатных антенн принимают сигнал пропагандистских телеканалов из Донецка.

Что касается установления неких стандартов СМИ, то эта идея, по мнению Славянца, утопична: «Мы вас за это будем наказывать. Кто будет наказывать? Это будут суды, это будет инквизиция журналистская, курултай какой-нибудь. Вот они будут собираться и решать: вот здесь противный журналист написал не совсем так, как нам хотелось, как мы это видим. Но я думаю, даже если такое что-то будет создано, то в самом этом сообществе, которое условно назовем «инквизицией», там тоже мнения разделятся».

А Павел Коротенко, журналист издания «ТВ плюс», считает, что в условиях гибридной войны надо как-то ограничивать возможности пропагандистов. Но только так, чтобы не ущемлять в правах СМИ. Коротенко допускает уголовное наказание за манипуляции тогда, если они угрожают интересам государства и совершаются намеренно.

Что до установления стандартов, Павел Коротенко говорит так: «Думаю, что никакая агрессия не может влиять на работу СМИ. А вопрос по установлению каких-то стандартов, я считаю, это неправильно. В принципе, в журналистике есть внутренняя профессиональная этика, есть урегулированность на законодательном уровне. Но делать какие-то границы, ставить рамки, то есть в какой-то периметр журналистику ввести нельзя. Это будет клетка какая-то».

А что, если закон о манипуляциях и стандартах не примут? По мнению Алексея Ладыки, людей необходимо обучать медиаграмотности. И начинать надо со школы.

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