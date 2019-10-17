Вінниця перемогла у міжнародному конкурсі дружніх до дітей міст – ЮНІСЕФ

Вінниця виграла престижну міжнародну премію Child Friendly Cities Inspire Awards серед найбільш дружніх до дітей місті у світі, повідомляє Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ.

Міжнародна премія започаткована ЮНІСЕФ у 2019 році у рамках Всесвітньої ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді». Цією премією ЮНІСЕФ відзначає найбільш креативні, інноваційні й надихаючі рішення міст, спрямовані на покращення життя дітей і молоді.

Вінниця перемогла у номінації «Участь дітей та молоді у житті міста».

«Перемогу Вінниці приніс проєкт шкільного бюджету участі, що став найкращим у світі прикладом залучення дітей до міського врядування. Вінниця провела конкурс дитячих ініціатив на впровадження змін у школах, відібрала 11 найцікавіших ідей і профінансувала їх із міського бюджету на загальну суму 1 мільйон гривень», – повідомляє ЮНІСЕФ.

У фіналі конкурсу Вінниця змагалася з містами-суперниками з В’єтнаму, Німеччини, Хорватії й Угорщини. Перемогу в номінації Вінниця розділила з Хошиміном (В’єтнам).

«Ми в захваті від того, що так багато міст прийняли принципи ініціативи «Громади, дружньої до дітей», щоб змінювати життя дітей», – говорить Лотта Сільвандер, голова офісу ЮНІСЕФ в Україні. – Але просто слухати дітей – недостатньо. Діти мають право брати участь у рішеннях, які на них впливатимуть. Діти просять міста вчитися одне в одного, переймати досвід і вдосконалювати ідеї одне одного. Тож, вручаючи ці нагороди, ми пропонуємо працювати в цьому напрямку, йти вперед глобально».

Премія передбачає нагородження міст у шести номінаціях. Повний перелік переможців:

Недискримінація та рівність: Овейдо (Іспанія)

Участь дітей та молоді у житті міста: Вінниця (Україна), Хошимін (В’єтнам)

Дружні до дітей соціальні послуги: Шарджа (Об’єднані Арабські Емірати)

Безпечне та екологічне довкілля: Міслата (Іспанія)

Дозвілля та родинний відпочинок: Крінс (Швейцарія)

Дружнє до дітей врядування: Коупавогюр (Ісландія)

Претендентів оцінювали за чотирма критеріями: продемонстровані результати, креативність та інновації, можливість і доцільність повторення реалізованого проєкту, відповідність принципам ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді».

Церемонія нагородження відбулась 17 жовтня у німецькому Кельні під час Першого глобального саміту міст, дружніх до дітей. Саміт об’єднав понад 550 учасників: мерів, місцевих лідерів, технічних експертів, дітей і молоді з понад 60 країн світу, щоб обговорити інноваційні підходи до реалізації й розширення прав дитини на місцевому рівні.

За даними ЮНІСЕФ, нині майже третина з чотирьох мільярдів людей, які проживають у містах, – це діти. За підрахунками, до 2050 року майже 7 з 10 дітей світу проживатимуть у містах – великих, середніх і малих.

Починаючи з 1996 року, міжнародна ініціатива ЮНІСЕФ «Громада, дружня до дітей і молоді» підтримує міста і громади світу, що сприяє забезпеченню прав дитини на місцевому рівні. Сьогодні ініціатива охоплює приблизно 30 мільйонів дітей у 40 країнах світу. В Україні до ініціативи приєдналося 170 міст і громад.