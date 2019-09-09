ЮНІСЕФ: тисячі шкільних рюкзаків розмістили перед будівлею ООН, нагадуючи про загибель дітей у зонах конфліктів

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) розмістив перед штаб-квартирою ООН у Нью-Йорку 3758 шкільних рюкзаків – саме стільки дітей загинули у зонах конфліктів минулого року. Рюкзаки розкладені рядами, неначе могили на кладовищі.

Інсталяція, яка залишатиметься перед будівлею ООН до 10 вересня. Після того, як її розберуть, ЮНІСЕФ спрямує ранці на підтримку освіти дітей.

«Рюкзаки ЮНІСЕФ завжди були символом надії та можливостей у дитинстві, – наголосила Виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Фор. – За два тижні світові лідери, що зберуться на Генеральній Асамблеї ООН, відзначать 30-ту річницю Конвенції про права дитини. Ця інсталяція покликана нагадати їм про цінність дитячих життів».

Відповідно до Щорічної доповіді Генерального секретаря ООН щодо дітей та збройних конфліктів за 2019 рік, у минулому році в зонах конфліктів було вбито або поранено понад 12 тисяч дітей – це найбільша кількість відтоді, як ООН почала вести подібну статистику. При цьому йдеться лише про перевірені випадки – реальна кількість дитячих смертей і поранень, імовірно, буде значно більшою, зазначають у ЮНІСЕФ.

«Найбільше дитячих жертв у збройних конфліктах спричиняє постійне масштабне використання вибухової зброї, зокрема повітряних атак, мін, мінометів, саморобних вибухових пристроїв, ракетних атак, касетних боєприпасів та артилерійських обстрілів», – мовиться у повідомленні.

В Україні, за даними Моніторингової місії ООН, з 14 квітня 2014 року до 6 вересня 2019 року внаслідок бойових дій на Донбасі було вбито 147 дітей, ще 370 отримали поранення. Минулого року, жертвами бойових дій стали восьмеро дітей. Дві дівчинки і один хлопчик загинули від обстрілів, четверо хлопців – від мін, ще один – від вибуху ручної гармати.