Виплати при народженні дитини в Україні будуть збережені – Мінсоцполітики

Після консультацій з органами влади та обговорення з громадськістю уряд ухвалив рішення про збереження нинішнього механізму надання допомоги при народженні дітей, повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська 4 листопада на сторінці у Facebook.

«У ЗМІ розійшлася новина про те, що влада може скасувати виплати при народженні дитини для сотень тисяч сімей. Відповідне припущення ґрунтується на одному з пунктів законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким Міністерство соціальної політики відв’язує понад 150 виплат від прожиткового мінімуму, щоб допомогти тим, хто цього справді потребує: малозабезпеченим сім’ям та пенсіонерам», – написала Соколовська.

Вона додала, що відповідна пропозиція була внесена у зв’язку з тим, що зараз допомога при народженні дитини видається всім – незалежно від розміру доходів родини. Ідея була в тому, щоб «трішки змінити підхід». Втім після консультацій в уряді вирішили від цієї ідеї відмовитися, каже міністр.

«Дякуємо громадськості за якісний зворотній зв'язок. Ми враховуємо всі конструктивні пропозиції та зауваження», – додала Соколовська.

Напередодні дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ оприлюднив заяву, в якій висловив стурбованість щодо можливих змін законодавства, які можуть позбавити соціальних виплат сім’ї із дітьми.

Пересторогу організації викликало те, що уряд хотів запровадити адресну програми при народженні, яка виплачується лише тим родинам, чий середньомісячний дохід на особу не перевищує 15% від розміру виплат (фактично це близько 6 тисяч гривень, а допомога при народженні дитини – близько 41 тисяч гривень – ред.). В ЮНІСЕФ застерігали що у випадку схвалення, Україна «втратить свою єдину універсальну програму надання соціальної допомоги дітям, і сотні тисяч родин можуть залишитися без необхідної соціальної підтримки».