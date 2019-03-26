В уряді пояснили, як багатодітним сім’ям отримати додаткову допомогу на дітей

Міністерство соціальної політики України пояснює, як багатодітним родинам отримати додаткові виплати на дітей, що почнуть діяти з 1 квітня.

«Для того, щоб оформити допомогу на дитину, мамі або татові слід звернутися у найближче відділення соціального захисту населення і написати заяву на отримання грошей. При собі також потрібно мати оригінал і копію посвідчення багатодітної сім’ї, без якого оформити допомогу буде неможливо, та свідоцтва про народження дітей», – повідомляє Мінсоцполітики 26 березня.

За повідомленням, виплати здійснюватимуться через Укрпошту чи уповноважений державою банк на соціальні виплати за вибором сім’ї.

Читайте також: Грошова допомога на народження і виховання дітей: приклади з ЄС

Від 1 квітня 2019 року в Україні збільшується допомога багатодітним сім’ям. Уряд виплачуватиме батькам на кожну третю і наступну дитину щомісяця 1 700 гривень. Виплати здійснюватимуться доти, поки дитині не виповниться 6 років.

Доплата стосується не лише тих, хто народив чи народить дитину цього року, кажуть у Мінсоцполітики. Кожна сім’я, яка має посвідчення багатодітної, має змогу з 1 квітня оформити додаткову допомогу на дитину. Якщо в родині четверо дітей, двом з яких ще немає 6 років, держава виплатить на кожну з них по 1 700 гривень. Це додатково до щомісячних 860 гривень допомоги при народженні дитини, наголошують в уряді.

За даними Мінсоцполітики, в Україні наразі налічується 160 тисяч багатодітних сімей, в яких є діти віком до 6 років.