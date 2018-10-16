«Пакунок маляти»: отримає кожен новонароджений, а вміст будуть удосконалювати

«Пакунок маляти» – нова ініціатива уряду. Це набір із 25 необхідних речей для немовлят, який кожна родина має отримати після виписки з пологового будинку. Початок проекту був у вересні, однак у деяких областях досі виникають проблеми з отриманням пакунку. Радіо Свобода розповідає, скільки коштує набір, коли процес отримання налагодиться та що може змінитися у переліку речей.

Урядова ініціатива «Пакет малюка» виникла у рамках імплементації Конвенції ООН про права дитини. Україна ратифікувала цей документ ще у 1991 році і зараз продовжує впроваджувати міжнародні стандарти.

У 2018 році уряд розробив нову державну програму з впровадження Конвенції ООН в Україні. Вона передбачає створення сприятливих умов для розвитку дитини, забезпечення рівного розвитку для дітей, зміцнення інституту сім’ї та формування системи відповідального батьківства.

У рамках виконання програми ухвалили перший пакет ініціатив, до якого входить запровадження «пакету малюка» для кожного новонародженого українця.

«Пакунок маляти» передбачений для всіх

Із вересня 2018 року в Україні запрацював пілотний проект «пакету малюка». Уряд доручив органам виконавчої влади розробити його та реалізувати.

Заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Олександра Чуркіна каже, що проект спрямований на створення стабільної системи захисту здоров’я матері та дитини.

До пакунку також додають детальну інструкцію про те, як не виходячи з дому за допомогою інтернету оформити допомогу при народженні дитини.

«Це нова для України модель, новий ідеологічний підхід. «Пакет малюка» працює на превенцію, на ранню допомогу і має всенаціональне охоплення», – каже Чуркіна.

«Пакет малюка» тепер отримуватиме кожна дитина, незалежно від того, народилася вона у державному пологовому будинку чи приватному, або навіть удома. Забрати його можна при реєстрації дитини.

Пакунок малюка дають батькам при виписці. Якщо його немає в пологовому, то один із батьків заповнює заяву і його мають привезти новонародженому додому.

«Пакунок малюка» надають незалежно від доходів батьків. Його також отримують батьки-усиновителі чи патронатна родина.

Пакунок не впливає на отримання грошової виплати. Це окрема додаткова, натуральна допомога новонародженому.

Що входить до пакунку

Від початку вересня у 23 регіони передали понад 31 тисячу пакунків. Затримки зараз відбуваються у двох областях – Донецькій та Луганській. Там триває процес підписання необхідних документів.

​Серед списку речей, які батьки знайдуть у коробці:

Підгузки одноразові для новонароджених, від 2 до 5 кг, та не менше 94 штук в упаковці.

Серветки вологі одноразові для дітей від 0 років, гіпоалергенні, PH-нейтральні, без запаху, та не менше від 56 штук в упаковці.

Пелюшка ситцева, розмір 80 x 95 см (допускається зміна розмірів +/- 10%)

Пелюшка фланелева, розмір 90 x 110 см (допускається зміна розмірів +/- 10%)

Пелюшка муслінова, розмір 70 x 70 см (допускається зміна розмірів +/- 10%)

Пелюшка багаторазова вологостійка, розмір 60 х 80 см (допускається зміна розмірів +/- 10%)

Шапочка, стовідсоткова бавовна, розмір 0–3 місяці

Шапочка, стовідсоткова бавовна, розмір 3–6 місяців

Боді з коротким рукавом: розмір 50–56 см, розмір 56–58 см

Боді з довгим рукавом, трикотаж, стовідсоткова бавовна: розмір 50–56 см, розмір 56–58 см

Штани-повзунки із закритими носочками, стовідсоткова бавовна: розмір 50–56 см, розмір 56–58 см

Чоловічки з довгим рукавом та штанцями: розмір 50–56 см, розмір 56–58 см

Шкарпетки, частка бавовни у виробі не менше від 90 відсотків, розмір 0–3 місяці

Термометр для води

Термометр для тіла електронний, з гумовим наконечником

Ножиці манікюрні дитячі з тупими наконечниками (безпечні), виготовлені з нержавіючої медичної сталі

Прокладки для лактації, не менше від 60 штук в упаковці

Ковдра тепла/демісезонна, наповнювач – стовідсоткова бавовна, зовнішня тканина – також стовідсоткова бавовна, розмір 90 x 120 см (допускається зміна розмірів +/- 10%)

Плед-ковдра, 100% трикотаж, бавовна, розмір 60 x 80 см (допускається зміна розмірів +/- 10%)

Матрац, склад за міжнародними нормами, розмір 42 x 70. Розмір матрацу (периметр) має збігатися з розміром (периметром) дна коробки-колиски

Рушник махровий для купання з кутком, розмір 100 x 100 см (допускається зміна розмірів +/- 10%), вироблений з натурального матеріалу

Іграшка-брязкальце розвиваюча, виготовлена із пластику зі сертифікатом, що дозволяє використання дитячих іграшок, без дрібних деталей

Крем із вмістом ланоліну 100%

Рідке мило-шампунь дитяче з дозатором, універсальне, від 0 років, без парабенів, гіпоалергенне, без запаху, 500 мл.

До формування переліку необхідних речей долучали Міністерство охорони здоров’я України.

Генеральний директор Директорату стратегічного планування і євроінтеграції Міністерства охорони здоров’я Ірина Литовченко зазначає, що у своїх рекомендаціях міністерство посилалося на досвід Всесвітньої організації охорони здоров’я та ЮНІСЕФ.

«Ми дали кілька рекомендацій. Не включати жодні медикаменти, бо кожна дитина індивідуальна і ліки має призначати лікар. Друга рекомендація – відмовитися від пляшечок чи сумішей, бо світова практика – це все ж таки грудне вигодовування. Ми маємо максимально спонукати матерів до цього, а не давати певні поштовхи, щоб вони переходили на штучне харчування», – каже Литовченко.

Ціна набору

До реалізації проекту долучився офіс UNOPS. Це організація ООН з обслуговування проектів.

Директор офісу Андрій Буряковський зазначає, що «пакунок малюка» – це створення системного державного соціального сервісу, а загалом – це зовсім новий проект для України.

У червні 2018 року був підписаний меморандум між UNOPS та виконавчими органами влади України. Після цього були підписані проектні договори із регіонами.

До кінця року заплановано видати понад 114 тисяч пакунків у всій Україні. Частина із них потрапила до родин із запізненням, тому деякі речі вже були для малюків замалі.

Буряковський пояснює це тим, що на підготовку та реалізацію проекту було лише кілька місяців, тому виникли затримки, які мають повністю вирішитися до початку листопада цього року.

Один пакунок коштує 3377 гривень і 30 копійок. У ціну входить сама коробка із усіма товарами, послуги пакування, пломбування і транспортування на склад отримувача.

За словами Буряковського, для забезпечення конкурентного процесу торги відбувалися на платформі United Nations Global Marketplace.

Участь у тендері брали шість компаній. Виграла українська компанія «Домашній текстиль».

У результаті формування пакунку виникла економія грошей на 179 мільйонів 250 тисяч гривень, або ж 33% від закладених у бюджеті коштів.

Ці гроші повертаються у регіони. Далі на місцях разом із урядом мають вирішити, що з ними робити далі.

Офіс рекомендує купити за них додаткові пакунки, аби відбувся плавний перехід у 2019 рік.

У серпні, перед початком дії проекту, у суспільстві обговорювали питання щодо того, що 4,5% вартості пакунків буде отримувати UNOPS.

У Мінсоцполітики коментують, що в рамках пілотного проекту UNOPS розроблять систему, яку передадуть урядові, а також займаються підготовкою і навчанням сертифікованих спеціалістів на національному і місцевому рівні, які будуть займатися забезпеченням «пакунку малюка».

Пакунок може змінюватися

Пілотний проект триватиме до 2020 року. Упродовж цього часу вміст пакунка може змінюватися, залежно від реакцій самих батьків.

Керівник напрямку соціальної політики UNICEF Артур Айвазов каже, що організація уже почала моніторинг і буде враховувати побажання та відгуки.

Дехто каже, що краще давати родинам грошовий еквівалент. Але треба подивитися, чи буде це працювати для всіх. Для багатьох сімей це не найкраще рішення. Але якщо моніторинг підтвердить перевагу цього варіанту, ми таку рекомендацію дамо», – каже Айвазов.

UNICEF разом із МОЗ та Міністерством соцполітики зараз працюють над пакетом освітніх матеріалів, які міститимуть інформацію, корисну для молодої сім’ї.

«Ми хочемо, щоб у батьків була можливість у простому форматі дізнатися про ключові питання, пов’язані з вихованням дитини раннього віку. Ми сподіваємося, що зможемо так запобігти ряду проблем, які пов’язані з незнанням чи інформацією з недостовірних джерел», – зазначає Айвазов.