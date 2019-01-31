У Львові збирають гроші, щоб купити будинок для дітей-сиріт у облради

Львівська обласна продає будинок у центрі міста, в якому розміщений Центр опіки сиріт. Таке рішення обурило львів’ян – і вони розпочали збір коштів, щоб викупити приміщення для потреб дітей і, як наголошують, не дозволити це місце перетворити у черговий готель чи звести новобудову. Початкова ціна будівлі – 29 мільйонів 233 тисячі гривень. Аукціон запланований на 27 лютого.

У Центрі опіки сиріт – багатолюдно. Тут – день подяки тим, хто допомагає організації працювати мобільно. Волонтери і духовенство їздять у дитячі будинки, притулки, школи-інтернати, щоб там займатись дітьми. Численні соціальні проекти розкидані по всьому Львову і області, а це і футбольна команда «Копа», в якій грають діти-сироти, кулінарна школа, «ІТ-програма».

У будівлі на вулиці Короленка, 7 Центр опіки сиріт розташовується на першому поверсі. Тут проводять заходи, але будівля – в жахливому стані, її використовують здебільшого, кажуть у центрі, для збору допомоги для дітей, військових, зокрема поранених, які перебувають на лікуванні у госпіталі.

Якщо у мене проблема з дитиною, то сюди їду

«Цей центр необхідний, мої діти сюди приходять, беруть участь у різних заходах. Цього року дітям стільки книг подарували, які я не могла б купити їм. Надають і духовну підтримку. Якщо у мене проблема з дитиною, то сюди їду. У мене – 10 дітей. І я їх одна виховую. Ще й працюю на півставки», – розповідає багатодітна мама Катерина Долгова.

Будівля у центральній частині Львова до 1939 року належала товариству ремісників «Зірка», після війни – це був Інститут народної творчості, школа-інтернат. Площа будинку – майже 3 тисячі квадратних метрів, 0,5 гектара прибудинкової території, на якій був стадіон, якого нині немає, зруйновані і склади. Все це майно – у власності Львівської обласної ради. Територія велика і в дуже престижному та затишному місці. Львівська обласна рада виставила приміщення на продаж. Початкова вартість – 29 мільйонів 233 тисячі гривень.

Майже 3 тисячі квадратних метрів їм не треба, а досить 300-400

«25 жовтня минулого року було рішення про приватизацію, а до цього числа жодних звернень не було від центру, ані письмових, ані усних. Лише після того, як обласна рада визначилась із цільовим призначенням – освіта, воно йде на приватизацію, було звернення. Майже 3 тисячі квадратних метрів їм не треба, а досить 300-400, місце під стадіон – не проблема, бо є безліч стадіонів і спортивних майданчиків у Львові. Наше рішення 25 жовтня – це дубляж рішення 2015 року, оновлена редакція, щоб це рішення провести відповідно до нового законодавства, тобто продати через аукціон. Тому почали з аукціону, який буде 27 лютого», – пояснив Радіо Свобода виконувач обов’язків начальника управління майном Львівської облради Віктор Кусий.

​Обіцянки чи пропозиції?

Голова Центру опіки сиріт, отець Української греко-католицької церкви Роман Прокопець заперечує слова чиновника, бо, каже, були розмови про те, що в будівлі може розміщуватись центр для дітей-сиріт. Якби вдалось створити повноцінний центр, додає, то тут би діяли всі проекти для дітей-сиріт і з малозабезпечених родин, були б реабілітаційні кабінети, комп’ютерні класи, їдальня. Але чи дасть раду центр майже 3 тисячам квадратних метрів, де потрібен капітальний ремонт і оплата комунальних послуг буде дуже велика? Представники духовенства кажуть, що поселяли б туди і дітей, які щороку приїжджають до Львова на канікули зі східних областей України.

У Львівській облраді нам казали чекати, що все буде добре. І ми до 25 жовтня не робили письмових звернень

«Є численні відео, де можна побачити, хто і що обіцяв центрові. Наші зустрічі і розмови велись і обмежувались обіцянками. У Львівській облраді нам казали чекати, що все буде добре. І ми до 25 жовтня не робили письмових звернень», – говорить отець Роман Прокопець.

Рішення Львівської облради продати будівлю обурило громадських активістів, волонтерів. Вони оголосили про збір коштів, щоб викупити приміщення у представницького органу влади, бо бояться, що і це місце у Львові забудують, з огляду на такі тенденції у місті.

Віктор Кусий наголосив, що Центрові опіки запропонують кілька приміщень, але потрібна згода організації.

Отець УГКЦ Степан Сус, який працює з дітьми-сиротами, допомагає українським бійцям, є настоятелем Гарнізонного храму святих Петра і Павла у Львові, подивований позицією чиновників щодо продажу будинку.

Львівська облрада почала себе дивно поводити і відмовилась від своїх слів

«Кілька місяців тому футбольна команда, яка складається із дітей-сиріт, «Копа» зайняла перше на чемпіонаті з футболу у Варшаві. Ця команда тренується під опікою центру. Під час зустрічі з дітьми керівництво облради, зокрема заступник голови Андрій Білоус,а інші підтримали, запропонувало виділити земельну ділянку для побудови стадіону і спортивного комплексу, де б діти сироти займались. Пізніше ми зрозуміли, що це утопія. Бо не знаю прикладів, щоб у Львові хтось виділяв землю для дітей-сиріт. Тому ми запропонували Львівській облраді, якщо справді хочуть помогти дітям сиротам, то надати в оренду приміщення, яке пустує роками. Ми звернулись із листом від курії Львівської архієпархїі до голови Львівської облради. І Львівська облрада почала себе дивно поводити і відмовилась від своїх слів, написала відповідь, що виставила на аукціон, запитала,чому ми тільки тепер звернулись. Та тому, що ми не сподівались, що облрада сама зініціює щось дітям дати. Якщо поглянути на Львів довкола, то ми розуміємо, що чекає на стадіон і цю будівлю. Для нас це ще один урок того, які сьогодні цінності сповідують деякі представники влади», – каже отець Степан Сус.

Скандал за землю

Однак це – не перший скандал із цією нерухомістю. Ще у 2016 році її виставляли на продаж. Конкурс не відбувся, справою зацікавилась прокуратура. З кожним роком будівля все більше і більше руйнується. Тому в громади виникає запитання, чи не земля більше цікавить для забудови, а не порятунок приміщення для освітнього проекту? Сьогодні, за даними ріелторів, вартість землі для забудови багатоповерхівкою у такому районі Львова – від 40 до 50 тисяч доларів за сотку.

Петро Колодій, який був головою Львівської обласної ради у 2012-2015 роках, розповів Радіо Свобода, що у 2015 році було звернення в облраду від «Львівської міжнародної школи».

Сьогодні в області 156 дітей залишились без батьків, які загинули на передовій

«Тоді було цільове призначення приміщення – що воно лише як освітній заклад, і з канадської сторони обіцяли ремонтувати. Після нашої каденції конкурс не відбувся, і так це до сих пір тягнулось. Не можна змінювати цільове призначення цієї будівлі. Сьогодні у нас в області 156 дітей залишились без батьків, які загинули на передовій, дітям потрібна допомога, центри опіки», – каже Петро Колодій.

У 2016 році прокуратура Львівської області оскаржила у суді рішення Львівської обласної ради від 2015 року про приватизацію майна через конкурс, були підозри щодо маніпулювань довкола будівлі і території.

Цього разу в умовах продажу будинку на аукціоні теж передбачено його цільове використання – освіта. Але доля будинку залежатиме від договору, який укладе обласна рада з покупцем майна, чи у ньому будуть чітко прописані всі моменти щодо використання будівлі. Але якщо її зумисно доведуть до повної руйнації, то і цільове призначення змінити можна. Саме це і лякає громаду у Львові.

Цими днями вже перші кошти почали надходити на рахунок Центру опіки сиріт. Волонтери центру сподіваються зібрати усі необхідні кошти до 27 лютого. Також вони мають надію, що знайдеться меценат, який допоможе купити для дітей-сиріт приміщення в обласної ради. Так, кажуть, як це робили меценати до Другої світової війни, які купували для дітей-сиріт, для митців чимало майна у Львові – ці будинки й досі є окрасою міста і служать на користь громаді.