Грошова допомога на народження і виховання дітей: приклади з ЄС

Прем’єр-міністр України Володимир Гройcман озвучив пропозицію Кабінету міністрів частково компенсувати з держбюджету оплату послуг няні для батьків, які працюють. Метою ініціативи є збільшення народжуваності. Радіо Свобода вирішило подивитися на те, як до питання допомоги батькам підходять у деяких європейських країнах.

Як написав Володимир Гройсман на своїй Facebook-сторінці, уряд хоче допомогти мамі, яка працює, «і трохи полегшити їй життя». Перша ініціатива – «муніципальна няня». Суть така, повідомив Гройсман: «З 1 січня 2019 року кожна родина зможе отримати часткову компенсацію зарплати няні, яка доглядає за дитиною до 3 років. Єдина умова – няня має бути працевлаштована офіційно. Компенсація дорівнюватиме прожитковому мінімуму. Зараз це приблизно 1500 гривень. Кожного року ця сума збільшуватиметься».

Інша ініціатива – «пакунок малюка». «З 1 вересня 2018 року кожна мама немовляти отримає пакунок-подарунок зі всім необхідним на перших порах життя дитинки. Тут будуть підгузки, пелюшки, ковдри й інше, загалом на суму приблизно 5000 гривень», – додав голова уряду.

Допомога по догляду за дитиною в Україні

В Україні допомогу при народженні дитини та допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років об’єднали в один вид – так звану допомогу при народженні дитини. Від 1 липня 2014 року її розмір складає 41280 гривень (приблизно 1353 євро) незалежно від того, яка дитина за черговістю (перша, друга, третя чи кожна наступна).

Батьки не отримують усієї суми водночас. Її здійснюють одноразово в сумі 10320 гривень, а решту суми – 30960 гривень – виплачують протягом наступних 36 місяців по 860 гривень щомісяця.

«Якщо особа, якій призначено допомогу при народженні дитини, виявила бажання працювати, допомога буде виплачуватися до закінчення терміну її призначення, тобто протягом 36 місяців», – мовиться на сайті Міністерства соціальної політики.

Також передбачено право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами.

Різні країни ЄС – різні правила

В ЄС держава відповідальна за соціальне забезпечення людей, і допомога, включаючи сімейні пільги, залежить від вашого економічного статусу та місця проживання, а не від вашого громадянства.

Тим не менш, у кожній країні допомога, пов’язана із дітьми, є різною. Кожна окрема країна має власні правила та види допомоги: в деяких країнах сім’ї отримують регулярні платежі, в інших – допомога залежить від конкретної ситуації або ж впливає на розмір податків – чим більше дітей, тим менший податок.

Чехія

В Чехії, наприклад, є кілька видів допомоги, пов’язаних із народженням та вихованням дітей.

Одна з них – компенсаційна допомога при вагітності та материнстві, яку надають вагітним жінкам та матерям новонароджених, які працюють.

Допомога батькам – основна форма підтримки сімей з маленькими дітьми. Вона стосується саме батьків, які піклуються про наймолодшу дитину до чотирьох років.

За цією програмою родина може претендувати на максимальну суму до 220 тисяч крон (приблизно 8500 євро). Батьки самі можуть обрати, як виплачуватимуться гроші, в тому числі і розмір щомісячної суми. Наприклад, родина може отримувати по 11500 крон протягом 19 місяців або по 5116 крон протягом 43 місяців.

Материнська допомога – замінює доходи матері напередодні народження і в перші місяці після народження дитини. І окремо є допомога дітям – довгострокова підтримка для малозабезпечених сімей.

Німеччина

У Німеччині, наприклад, у рамках допомоги дітям держава виплачує гроші до 18 років, а за певних обставин до 21 та більше. Наприклад, якщо у 21 рік людина все ще не заробляє і зареєстрована в державному агентстві працевлаштування, вона все ще може претендувати на ці кошти.

Щомісячно Німеччина виплачує 192 євро для першої та другої дитини, 198 євро для третьої, і 223 євро для четвертої та наступних дітей.

Допомога ж на батьківство в Німеччині виділяється безробітним батькам, або тим, хто працює на півставки, і може виплачуватися до 14-місячного віку дитини, але вона може бути і розширена за певних обставин.

«Таким чином, допомога на батьківство компенсує втрату доходів, коли батьки перестають працювати або змушені скоротити свій робочий час для догляду за новонародженою дитиною. Допомога коливається від мінімум 300 до максимум 1800 євро на місяць», – пояснюється в довіднику федерального Міністерства у справах сім’ї, людей похилого віку, жінок та молоді Німеччини.

Також залежно від прибутків батьків держава покриває послуги няні для дитини.

Люксембург

У Люксембурзі сім’ям виділяють «допомогу на майбутнє дітей» для компенсації фінансових витрат, пов’язаних із їхньою підтримкою та навчанням. Вона складає 265 євро на місяць.

А допомога при народженні, наприклад, розділена на три частини, кожна по 580 євро – вони виплачуються окремо і мають різні умови надання, тобто можна отримати одну і не отримати інші. Це включає допомогу перед пологами, фактичну допомогу на пологи та на період після них.

Швеція

У Швеції право на допомогу на дітей полягає у фінансовій підтримці, яку «автоматично виплачують всім батькам, з першого місяця після народження (включно з цим місяцем) до 16 років». «Потім можна отримати розширену допомогу або грант на навчання. Якщо у вас кілька дітей, ви також можете отримати доплату за багатодітну сім’ю на додаток до допомоги на дитину», – мовиться на сайті Європейської комісії.

Допомога на дитину становить 1050 шведських крон (приблизно 140 євро) на місяць.