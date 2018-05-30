Уряд пропонує частково компенсувати з держбюджету оплату послуг няні

Кабінет міністрів України пропонує частково компенсувати з держбюджету оплату послуг няні для батьків, які працюють.

Урядові ініціативи, покликані збільшити народжуваність, на засіданні Кабміну 30 травня озвучив прем’єр Володимир Гройcман.

Одна з таких ініціатив – «муніципальна няня». «Ми хочемо допомогти працюючій мамі і трохи полегшити їй життя. З 1 січня 2019 року кожна родина зможе отримати часткову компенсацію зарплати няні, яка доглядає за дитиною до 3-ох років. Єдина умова – няня має бути працевлаштована офіційно. Компенсація дорівнюватиме прожитковому мінімуму. Зараз це приблизно 1500 гривень. Кожного року ця сума збільшуватиметься», – повідомив Гройсман.

Інша ініціатива – «пакунок малюка». «З 1 вересня 2018 року кожна мама немовляти отримає пакунок-подарунок зі всім необхідним на перших порах життя дитинки. Тут будуть підгузки, пелюшки, ковдри й інше, загалом на суму приблизно 5000 гривень», – додав голова уряду.

За його словами, є ще низка ініціатив, які мають створити більш дружнє середовище для дитини.

За даними Міністерства соціальної політики України, від 1 липня 2014 року допомога при народженні дитини призначається в єдиному розмірі – 41280 гривень незалежно від того, яка дитина за черговістю (перша, друга, третя чи кожна наступна).