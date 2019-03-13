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13 Березень 2019, Київ 16:29
Новини | Суспільство

Багатодітним сім’ям з 1 квітня виплачуватимуть додаткову допомогу – Кабмін

Ukraine -- Kabinet ministry of Ukraine, Kyiv, 14Oct2016

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З 1 квітня багатодітним сім’ям виплачуватимуть додаткову допомогу. Відповідне рішення ухвалив 13 березня Кабінет міністрів України.

Як пояснив міністр соціальної політики Андрій Рева, кожна сім’я отримає щомісячну допомогу на третю і наступних дітей до 6 років у розмірі прожиткового мінімуму.

«Розмір виплати з 1 квітня 2019 року 1626 гривень на місяць на одну дитину. З 1 липня 2019 року – 1699 гривень на дитину, з 1 грудня 2019 року – 1779 гривень на місяць», – зазначив Рева.
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За даними Міністерства соціальної політики, станом на 1 лютого в Україні всього проживає 333 187 багатодітних сімей та 1 151 280 у них дітей.

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