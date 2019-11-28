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В города, села Луганской области и даже на линию фронта едут авторы проекта «Уроки Европы». Они разработали интерактивную программу для школьников своими силами, без всяческой помощи государства: на уроке можно стать на полтора часа датчанином или болгарином, послушать о гастрономических предпочтениях французов и голландцев, узнать, на скольких языках говорят в Евросоюзе. Уроки пройдут пока только в 10 школах региона – это то, что волонтеры смогли «потянуть» своими силами. Но они надеются, что вскоре подобные уроки будут введены на общенациональном уровне.

Одна из школ, где уже прошел урок Европы, – лисичанский лицей «Гарант». Ученики седьмых классов в течение полтора часа получают знания об истории, структуре ЕС, традициях, существующих в разных странах Евросоюза. Все в игровой форме – с заданиями и призами. До урока практически ничего не знала о Европейском союзе, рассказывает ученица 7-В класса Диана Корж. Говорит, было интересно.

Интересно, как они дружат друг с другом?

«Мы отвечали, работали в группах. Узнавали много нового. Я узнала, что мы туда не входим. Мы находимся рядом. Что там есть 28 государств. Там разные люди, они разговаривают на разных языках. Я бы хотела узнать – чем они занимаются? Какая у них повседневная жизнь, какие традиции? Как они дружат друг с другом?» – рассказала Диана Корж.

Хотела бы больше узнать о жизни в Евросоюзе и одноклассница Дианы Ульяна Вакуленко. Она была капитаном одной из команд и представляла Болгарию. Правда, о самой стране практически ничего не слышала.

«То, что я знала до урока, это когда я ходила на танцы, девочки туда ездили на соревнования. Больше ничего не знала. Сегодня много узнала. Болгария – большая страна, она входит в Европейский союз. Там говорят на болгарском. Я думала, там говорят на английском или еще на каком-то», – рассказала Ульяна Вакуленко.

В ЕС вступает не только Киев, но и другие регионы – Бацюкава о поездке на Донбасс

Разрабатывает и проводит уроки Европы Светлана Бацюкова. Делает это на волонтерских началах. Первый свой урок она разработала в 2016 году – после возвращения из Литвы, где преподавала в Вильнюсском университете. Там она ознакомилась з методиками, по которым детям рассказывают про Европейский союз. И решила сделать что-то подобное в Украине. Каждый год она разрабатывает по 1 уроку. Ранее были для 3 и 4 классов. В этом году разработала для 7 классов. Предыдущие годы проводила уроки в школах Киевской области. Сейчас же решила приехать на Донбасс.

Важно, чтобы школы интегрировали в свою систему элементы европеизации

«У нас курс страны на европеизацию. Мне кажется, что в Европейский союз вступает не только Киев, но и другие регионы. И очень важно, чтобы школы интегрировали в свою систему – начальную, среднюю и старшую школы – определенные элементы европеизации. Уроки Европы», – говорит Светлана Бацюкова.

Она надеется, что ее деятельность поможет вынести вопрос введения уроков Европы в школах на национальный уровень. По ее словам, спрос на это есть. Но нужно разработать методику, которая стала бы интересна детям.

«Ты не сможешь рассказать детям об органах ЕС, о структуре, о принципах на том же языке, что и взрослому», – говорит Бацюкова.

Мы уже интегрированы географически, теперь важно интегрироваться сознательно – Елена Колб

Поддержала идею проведения уроков Европы замдиректора лицея Елена Колб. Она в свое время создала в школе кабинет «Евроатлантической интеграции», чтобы рассказывать ученикам, родителям и коллегам о НАТО – развенчивать мифы об организации. Говорит, что нужно рассказывать и о евроинтеграции.

Начинать надо с молодежи. Они – это не будущее, это настоящее

«Мы не просто идем в Европу. В Евросоюз. Мы являемся частью. Оторванной частью. Мы уже интегрированы географически. Нам теперь важно интегрироваться сознательно. Я думаю, что начинать надо с молодежи. Потому что молодежь – это не будущее, это настоящее», – говорит Елена Колб.

Уроки Европы в Луганской области будут проходить не только в крупных городах. В ближайшие дни Светлана Бацюкова проведет такие же занятия со школьниками сельских районов, а также в прифронтовой зоне.