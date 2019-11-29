Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
29 листопада 2019, Київ 08:44
Донбас.Реалії

«Мы решили не ждать, пока кто-то уберет за нас»: спортплощадка вместо блокпоста

Дети играют в волейбол на месте блокпоста российских гибридных сил, Славянск, 2019 год

Дивитись коментарі

(Друкуємо мовою оригіналу)

Площадку для общения и развития детей и взрослых организовали в Славянске на месте, где располагался блокпост российских гибридных сил и свалка. Проект, который придумали местная молодежь, реализовали благодаря поддержке международных партнеров, местных властей и неравнодушных горожан.

Микрорайон «Черевковка» сильно пострадал в период оккупации Славянска подконтрольными России формированиями.

Местный житель Игорь рассказал нам, что российские гибридные силы не зря выбрали место для блокпоста здесь – на окраине микрорайона. Отсюда прекрасно просматривается гора Карачун. А на Карачуне были позиции Вооруженных сил Украины.

Командир российских гибридных сил Игорь Стрелков отдает приказ об освобождении заложника
Командир российских гибридных сил Игорь Стрелков отдает приказ об освобождении заложника
Чтобы меньше подвергаться обстрелам, они просто пустили людей через себя
Игорь


Чтобы проводить постоянную разведку и при этом себя обезопасить, формирования, подконтрольные России, перекрыли оживленную дорогу в направлении соседнего Краматорска и перенаправили поток транспорта сюда.

Игорь вспоминает: «Все подъезды, отъезды, передвижения наших военных на тот момент на горе Карачун им было видно… И, чтобы меньше подвергаться обстрелам, они просто пустили людей через себя».

И вся улица жила в погребах. И мы выскакивали в момент перезарядки оружия на 5-10 минут подышать воздухом
Александра Ткачева


Александра Ткачева, местная жительница и руководитель молодежной организации «Апельсин», вспоминает, что пережили люди во время обстрелов: «Стоял блокпост. Стреляли «ДНР». В ответ прилетало к нам, на всю улицу, снаряды от установки «Нона» (была захвачена боевиками российских гибридных сил. По свидетельствам жителей Славянска, вела огонь по позициям ВСУ и по жилым кварталам – ред.). И вся улица жила в погребах. И мы выскакивали в момент перезарядки оружия на 5-10 минут подышать воздухом и собраться с соседями, чтобы друг дружку поддержать и проверить, все ли живы».

Александра Ткачева, руководитель молодежной организации «Апельсин»
Александра Ткачева, руководитель молодежной организации «Апельсин»

Все началось с идеи

Обустроить территорию для отдыха на месте блокпоста и свалки придумали местные ребята из организации «Апельсин». Они ее назвали «Зелений яр».

Александра Ткачева говорит, что это площадка общественного общения для взрослых и детей: «Чтобы всем было комфортно: чтобы были и маленькие дети, и взрослые люди решали вопросы громады, и молодежь занималась спортом и проводила все мероприятия, а не болталась по району».

Мы решили не ждать, пока кто-то уберет за нас, и сделали это сами
Егор Ткачев


Егор Ткачев, один из строителей площадки, рассказал нам: «Мы решили не ждать, пока кто-то уберет за нас, и сделали это сами. Мы убирали, мы цементировали, мы перевозили песок, мы копали, И это было очень долго, очень трудно для нас. Но мы это сделали все-таки».

Все это было для того, чтобы мы имели место, на котором можно поиграть, а не просто ходить по улицам
София Евсютина


София Евсютина участвовала в уборке мусора и благоустройстве места. Девушка вспоминает, что строителям площадки нелегко пришлось: «Я, конечно, довольна! Я не думала, что у нас все получится, потому что сначала было много проблем, потому что было много мусора, немножко не получалось. Все это было для того, чтобы мы имели место, на котором можно поиграть, а не просто ходить по улицам. Для того, чтобы дети могли приходить на эту площадку и развиваться, и играть».

Строили буквально всем миром

«Зелений яр» хотели сделать еще год назад, но тогда, говорит Александра Ткачева, своих сил не хватило. Несколько раз пробовали выиграть деньги. И вот получилось: выиграли конкурс Инициативного центра содействия активности и развития общественного почина «Єднання».

Деньги жителям Славянска дали Программа ООН по восстановлению и развитию мира, Европейский союз, правительства Дании, Швеции и Швейцарии.

Кроме международных партнеров, помогли сделать пространство для отдыха вместо свалки местные власти, неравнодушные жители и участники общественной организации «Группа Патриот». Представитель «Патриота» Юрий Микиш вспоминает, что до этого с местом для досуга в этом районе было тяжело. До войны тут активно торговали наркотиками, росла свалка. Поэтому решили помочь и рабочими руками, и материалами: «Мы помогли: убрали мусор, помогли кое-каким металлом, около 50 елок посадили, фруктовыми деревьями помогли».

Юрий Микиш (слева), представитель ОО «Группа Патриот»
Юрий Микиш (слева), представитель ОО «Группа Патриот»

Здесь есть и место для отдыха старших, и волейбольная площадка, и качели для маленьких, и отдельная локация для изучения правил дорожного движения со светофором и знаками. Наталья Бокова, начальник отделения по связям с общественностью батальона патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск, сообщила нам, что полицейские часто рассказывают детям о правилах дорожного движения. Но, чтоб жители города оборудовали такую площадку, – это впервые: «Очень приятно, что громада кроме развлекательных элементов использует элементы безопасности. Это приятно, потому что в игре дети лучше всего изучают правила дорожного движения».

Наталья Бокова с маленькими жителями микрорайона "Черевковка"
Наталья Бокова с маленькими жителями микрорайона "Черевковка"

Наталья Бокова уверяет, что полицейские будут сюда приезжать, чтобы изучать с детьми правила поведения на дороге.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).

Читайте ще:

«Он принял присягу народу Украины» – на месте падения вертолета под горой Карачун открыли мемориал​

«Мы понимаем цену свободного украинского воздуха»: в Славянске отмечают День памяти защитников Украины​

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG