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Площадку для общения и развития детей и взрослых организовали в Славянске на месте, где располагался блокпост российских гибридных сил и свалка. Проект, который придумали местная молодежь, реализовали благодаря поддержке международных партнеров, местных властей и неравнодушных горожан.

Микрорайон «Черевковка» сильно пострадал в период оккупации Славянска подконтрольными России формированиями.

Местный житель Игорь рассказал нам, что российские гибридные силы не зря выбрали место для блокпоста здесь – на окраине микрорайона. Отсюда прекрасно просматривается гора Карачун. А на Карачуне были позиции Вооруженных сил Украины.

Чтобы меньше подвергаться обстрелам, они просто пустили людей через себя



Чтобы проводить постоянную разведку и при этом себя обезопасить, формирования, подконтрольные России, перекрыли оживленную дорогу в направлении соседнего Краматорска и перенаправили поток транспорта сюда.

Игорь вспоминает: «Все подъезды, отъезды, передвижения наших военных на тот момент на горе Карачун им было видно… И, чтобы меньше подвергаться обстрелам, они просто пустили людей через себя».

И вся улица жила в погребах. И мы выскакивали в момент перезарядки оружия на 5-10 минут подышать воздухом



Александра Ткачева, местная жительница и руководитель молодежной организации «Апельсин», вспоминает, что пережили люди во время обстрелов: «Стоял блокпост. Стреляли «ДНР». В ответ прилетало к нам, на всю улицу, снаряды от установки «Нона» (была захвачена боевиками российских гибридных сил. По свидетельствам жителей Славянска, вела огонь по позициям ВСУ и по жилым кварталам – ред.). И вся улица жила в погребах. И мы выскакивали в момент перезарядки оружия на 5-10 минут подышать воздухом и собраться с соседями, чтобы друг дружку поддержать и проверить, все ли живы».

Все началось с идеи

Обустроить территорию для отдыха на месте блокпоста и свалки придумали местные ребята из организации «Апельсин». Они ее назвали «Зелений яр».

Александра Ткачева говорит, что это площадка общественного общения для взрослых и детей: «Чтобы всем было комфортно: чтобы были и маленькие дети, и взрослые люди решали вопросы громады, и молодежь занималась спортом и проводила все мероприятия, а не болталась по району».

Мы решили не ждать, пока кто-то уберет за нас, и сделали это сами



Егор Ткачев, один из строителей площадки, рассказал нам: «Мы решили не ждать, пока кто-то уберет за нас, и сделали это сами. Мы убирали, мы цементировали, мы перевозили песок, мы копали, И это было очень долго, очень трудно для нас. Но мы это сделали все-таки».

Все это было для того, чтобы мы имели место, на котором можно поиграть, а не просто ходить по улицам



София Евсютина участвовала в уборке мусора и благоустройстве места. Девушка вспоминает, что строителям площадки нелегко пришлось: «Я, конечно, довольна! Я не думала, что у нас все получится, потому что сначала было много проблем, потому что было много мусора, немножко не получалось. Все это было для того, чтобы мы имели место, на котором можно поиграть, а не просто ходить по улицам. Для того, чтобы дети могли приходить на эту площадку и развиваться, и играть».

Строили буквально всем миром

«Зелений яр» хотели сделать еще год назад, но тогда, говорит Александра Ткачева, своих сил не хватило. Несколько раз пробовали выиграть деньги. И вот получилось: выиграли конкурс Инициативного центра содействия активности и развития общественного почина «Єднання».

Деньги жителям Славянска дали Программа ООН по восстановлению и развитию мира, Европейский союз, правительства Дании, Швеции и Швейцарии.

Кроме международных партнеров, помогли сделать пространство для отдыха вместо свалки местные власти, неравнодушные жители и участники общественной организации «Группа Патриот». Представитель «Патриота» Юрий Микиш вспоминает, что до этого с местом для досуга в этом районе было тяжело. До войны тут активно торговали наркотиками, росла свалка. Поэтому решили помочь и рабочими руками, и материалами: «Мы помогли: убрали мусор, помогли кое-каким металлом, около 50 елок посадили, фруктовыми деревьями помогли».

Здесь есть и место для отдыха старших, и волейбольная площадка, и качели для маленьких, и отдельная локация для изучения правил дорожного движения со светофором и знаками. Наталья Бокова, начальник отделения по связям с общественностью батальона патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск, сообщила нам, что полицейские часто рассказывают детям о правилах дорожного движения. Но, чтоб жители города оборудовали такую площадку, – это впервые: «Очень приятно, что громада кроме развлекательных элементов использует элементы безопасности. Это приятно, потому что в игре дети лучше всего изучают правила дорожного движения».

Наталья Бокова уверяет, что полицейские будут сюда приезжать, чтобы изучать с детьми правила поведения на дороге.

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