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29 августа мероприятия, посвящённые памяти погибших защитников Украины, прошли на горе Карачун вблизи Славянска и в самом городе. А вечером активные горожане запланировали зажечь лампадки в память о погибших.

На горе Карачун вблизи Славянска в День памяти защитников Украины состоялось несколько мероприятий. Цветы к мемориальному комплексу возложили военные и чиновники из Краматорска и Донецкой областной администрации.

Позднее состоялось ещё одно мероприятие с участием ветеранов, военных, волонтёров и священников. Посетил его и Анатолий Володин, ветеран АТО и представитель Министерства по делам ветеранов в Донецкой области.

Мы остановили российское вторжение фактически, Украина выстояла

Володин говорит, что День памяти нужен. Ведь герои отдали самое драгоценное, что у них было: свои жизни.

Анатолий Володин вспоминает: «Лето 2014-го было очень тяжёлым. Армия была не подготовлена. Но добровольцы, бойцы Вооружённых сил, МВД – в 2014-м мы остановили российское вторжение фактически, Украина выстояла».

В мае 2014 года с 8-й сотни майдана Володин пошел воевать в добровольческий батальон «Айдар». Освобождал Счастье, участвовал в бое под Металлистом, когда Надежда Савченко попала в плен. Участвовал в рейде в Луганский аэропорт, защищал ТЭС в Счастье, был на 29-м блокпосту.

Видно, что этот день вызывает у Анатолия Володина много эмоций, ведь он видел, как умирают люди: «Очень много. У меня столько побратимов погибло, и не только побратимов. Тяжело так, тяжело. Этот сладковатый вкус, когда грузишь мешки… Я никогда не забуду погибших побратимов».

Мы постарались, чтобы Славянск был брендом памяти

Организовала мероприятие волонтёр Марина Квитка. Она рассказала нам, что день памяти на Карачуне удалось организовать при поддержке военных, местных меценатов, а также Николаевской и Андреевской территориальных громад и жителей села Малиновка. Марина говорит: «Мы постарались силами волонтёров, военных сделать то, чтобы Славянск был брендом памяти. Хотелось бы, чтобы не только под даты наводился порядок возле памятников». Теперь, по мнению волонтёра, новый состав Верховной Рады обязан принять ряд законов для поддержки ветеранов боевых действий на Донбассе и семей погибших воинов.

А что в Славянске

В День памяти в самом Славянске тоже будет несколько мероприятий. Активные горожане на Соборной площади вечером зажгут лампадки.

Василий Хоменко, один из организаторов этой акции, говорит: «Будем вспоминать всех погибших сегодня за эту войну никому не нужную и не понятную до сих пор для нас. Мы-то боремся за свою родину, за свою Батькивщину, а за что борются генералы, – сложно сказать. Большинство из них – за свои собственные интересы. И, к сожалению, не только генералы, но и депутаты, и дальше можно идти до самого верха… Если б в 2014-м году не остановили добробаты, возможно, мы бы уже до Москвы дошли. Российская армия – не такая, как себя представляет».

Кому, как не славянцам, понимать цену свободного украинского воздуха в городе

Участник акции Александр Белименко добавляет: и до этой даты в центре Славянска регулярно проходили мероприятия памяти погибших бойцов. «Кому, как не славянцам, понимать цену свободного украинского воздуха в городе. Есть как минимум восемь мам, которых я лично знаю, их дети полегли в этих боях. Конечно, не всех этих парней я знал. Но ради этих парней мы должны устраивать такие мероприятия», – убежден Белименко.

По его словам, участники акций памяти не чувствуют какую-то обязанность или принуждение, это идет от души.

Также мероприятие памяти погибших героев состоялось в здании муниципалитета Славянска.

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