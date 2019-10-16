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14 октября неподалеку горы Карачун в Славянском районе появился новый памятный знак. По инициативе СБУ мемориал возвели на месте падения вертолета Ми-8. Боевую машину подбили пророссийские боевики 26 июня 2014 года. В том вертолете погибли 9 человек, военнослужащие и сотрудники СБУ.

Вертолет пророссийские боевики подбили из ПЗРК, рассказывает руководитель Департамента контрразведовательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ – Николай Кулешов

«Группа вылетала для выполнения задания по установке системы видеонаблюдения на телевышке на горе Карачун. И, когда возвращались назад, они были сбиты. Вон там стояла машина, откуда был сделан выстрел», – показывает рукой Кулешов.

Вертолет упал неподалеку от горы Карачун в Славянском районе – погибли 9 человек.

Это были четверо сотрудников СБУ: Владимир Шкира, Игорь Горбенко, Александр Петрищук и Марк Шпак, а также военнослужащие: Андрей Белкин, Дмитрий Шингур, Руслан Мазунов, Алексей Волохов и Александр Кондаков.

По словам Николая Кулешова, следствие установило четырех граждан Украины, причастных к крушению вертолета 26 июня 2014 года. Их уже осудили.

«Могила все время в цветах»

На месте где погибли украинские защитники по инициативе СБУ открыли мемориал.​

На открытие памятника приехал отец одного из погибших – Владимир Кондаков. Говорит, что Саша – Александр Кондаков, был разносторонне одаренным человеком, а выбрал спецназ.

Александр из самого начала участвовал в боевых выходах. Отец говорит, что понимает выбор сына: «Военный человек, он принял присягу народу Украины. И он, в отличие от некоторых других, которые попрятались и прячутся до сих пор, свой долг выполнил».

Мог бы, как многие другие, спрятаться. Но не спрятался



Саша был веселым, общительным, говорит Владимир Кондаков, «его пол Кировограда (тепер Кропивницький –ред.) знает, и могила все время в цветах».

На открытие памятника пришла и жительница расположенного рядом села Новоселовка – Елена с двухлетним внуком Богданом. Говорит, только сегодня узнала, что вертолет упал именно на этом месте.

Женщина и самой пришлось ждать сына с передовой, и даже теперь, когда ее сын уже дома, она не чувствует себя спокойно.

«Все равно, чувство боли какой-то не покидает. Жалко, очень жалко. Молодые гибнут. Очень жалко!», – делится Елена своими переживаниями.

Память погибших бойцов почтили минутой молчания, а священники на месте падения вертолета отслужили панихиду.

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Вертоліт українських силовиків був збитий проросійськими бойовиками на п'ятий день перемир'я, оголошеного Петром Порошенком у червні 2014 року. Також бойовики обстріляли з мінометів українські блокпости поблизу сіл Бірюкове та Д’якове, а біля Свердловська розстріляли опорний пункт силовиків, унаслідок цього були поранені та вбиті.