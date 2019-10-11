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Улица муралов вскоре появится в Краматорске. В центре города уже работают художники из разных стран. Они создают огромные картины в стиле стрит-арт на стенах многоэтажек середины прошлого века. Если внедрять что-то новое, то много и повсюду. Такой логикой на Донбассе руководствуются нередко. Вот и в Краматорск модное течение стрит-арт ворвалось колоссальными масштабами. Здесь на улице Марата в центре города создадут целых восемь муралов. Два уже готовы. Это портрет уличного танцора и горный пейзаж.

Аркадий Зубашев живет в доме номер три. В эти дни на стене многоэтажки художники рисуют новую картину. Мужчина таким украшением домов доволен.

«Это украшает город. Это делает его более привлекательным более нарядным, более приятным для граждан, для жителей. Это лучше, чем просто мрачные и темные стены. В конце концов меня бы радовало даже, если бы не завершилось это муралом, а просто выполнен ремонт, это всегда хорошо», – говорит Аркадий Зубашев.

За работой художника следит Андрей Камышанский с сыном. Семья переехала в Краматорск из Донецка из-за боевых действий в их родном городе. Мужчина говорит, что город расцветает на глазах.

Обновляются парки, открываются развлекательные центры, а теперь еще и целая улица с муралами появится. Все это, убежден Андрей, отражается и на настроении людей, и на привлекательности Краматорска.

«Когда я говорил, что уезжаю в Краматорск, мне говорили, Краматорск – это серый город, какой-то непонятный, а я отвечал, подождите, все впереди. И вот пожалуйста. Мне приятно видеть, что Краматорск преображается, и теперь я могу сказать, что Краматорск – далеко не серый город. Он красивый, он прекрасный, он замечательный», – уверен мужчина.

Восемь картин на стенах домов и один мурал на специально созданной конструкции в центральном парке распишут художники из Италии, Испании, Бельгии, Франции, США и Украины. Финансирует этот проект один из местных бизнесменов. Координатор работ Денис Смачелюк говорит, что эскизы художников отбирали заранее. Единственным условием было не рисовать войну.

«Мы же понимаем, в каком регионе мы находимся. Соответственно людям не очень хочется показывать кровь, оружие, взрывы, – все, что может быть связано со смертью или с потусторонним миром. Меньше мрака и темноты. Должны быть позитивные рисунки, возможно, мечтательные, вдохновляющие. Но не в обратную сторону, чтобы никак людей не огорчать», – отмечает Денис Смачелюк.

Финансировать создание муралов, похоже, становится модным у представителей крупного бизнеса Донбасса. В прошлом году один из заводов оплатил портрет известного украинского режиссера Леонида Быкова на стене девятиэтажки в спальном районе Краматорска.

Активно украшают яркими и жизнерадостными картинами стены домов в Авдеевке.

Однако, пожалуй, самым известным муралом по прежнему остается портрет авдеевской учительницы украинского языка Марины Марченко. Его создал австралийский художник Гвидо ван Халтен на стене многоэтажки, обстрелянной снарядами.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)