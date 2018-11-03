У Дніпрі стартував фестиваль муралів

У Дніпрі зі створення муралу із зображенням українця-заробітчанина стартував фестиваль стріт-арту Mural Fest Dnipro 2018. За інформацією організаторів, упродовж фестивалю команди художників з різних міст України нанесуть шість зображень на будівлі міста, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Перший мурал наразі почали створювати на Набережній Перемоги: на стіні дев’ятиповерхівки зображують заробітчанина, який стоїть біля Ейфелевої вежі.

«Тематика актуальна для нашого часу, коли населення України скорочується, у тому числі й за рахунок міграції. Усі мурали, створені в рамках фестивалю, будуть яскраві й актуальні, цікаві людям», – сказав Радіо Свобода представник творчої команди Максим Кравчук.

«На нашому муралі заробітчанин повертається. Він поїхав, заробив грошей, побачив Ейфелеву вежу, поподорожував і вертається в Україну, щоб її розвивати», – додав художник Андрій Йож.

Як розповіли творці, загальна площа малюнка – понад 300 квадратних метрів. Контури наносили фрагментами, використовуючи потужний проектор. Малюють фасадними фарбами, змішаними з акрилом, які, за словами учасників фестивалю, витримують несприятливі погодні умови.

У рамках фестивалю учасники також розмалюють паркан дитячого будинку №1. На ньому мають з’явитись герої казок.

На завершення фестивалю організатори планують створити аудіогід по муралам Дніпра.

Упродовж кількох минулих років у Дніпрі було створено близько 30 муралів. Частина з них була намальована ентузіастами власними силами та коштом, частина – фінансувались комерційними та неурядовими організаціями. Кілька з’явилось в рамках першого фестивалю муралів.