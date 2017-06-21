У Дніпрі розпочався фестиваль вуличного живопису Mural Fest Dnipro

Перший фестиваль стріт-арту Mural Fest Dnipro розпочався у середу у Дніпрі і триватиме до 23 липня.

Художники з Маріуполя, Слов’янська, Одеси, Львова і Києва створюватимуть мурали на багатоповерхівках міста. Як зазначили організатори, захід проводять «у рамках стратегії розвитку інфраструктури Дніпра».

Як повідомив радник міського голови з питань стратегічного розвитку та інвестицій Максим Кучугура, упродовж місяця у Дніпрі намалюють дев'ять муралів. Десятим стане мурал-розмальовка, у створенні якого можуть взяти участь жителі міста й гості. Художники нанесуть лише контури. Щоб долучитись до розфарбування вуличної картини, жителі і навіть цілі колективи можуть «викупляти» її частину: кошти підуть на доброчинні проекти.

Максим Кучугура зазначив, що головна вимога до настінних картин, які створять упродовж фестивалю, щоб вони не були політизованими, а мали нейтральний характер.

З міського бюджету на фестиваль виділили близько 900 тисяч гривень, ці кошти підіть на проживання та харчування художників, а також на матеріали для творчості. Крім того, за словами Кучугури, до фінансування фестивалю залучали спонсорів.

З жителями багатоповерхівок питання щодо розміщення муралів узгоджували.

Перший мурал у рамках фестивалю створюють на житловому масиві «Перемога». Його автор – Ілля Кудиненко зі Слов'янська. Ескіз розробляв близько року. На стіні 10-поверхівки разом з командою зобразить рідкісного птаха ходуличника, занесеного до Червоної книги.

Упродовж кількох минулих років у Дніпрі було створено близько 30 муралів. Частина з них була намальована ентузіастами власними силами та коштом, частина – фінансувались комерційними та неурядовими організаціями.

Раніше в Дніпрі на вулиці Фабра коштом агентства ООН у справах біженців на старовинній будівлі створили перший в Україні мурал на підтримку переселенців. Картину створив відомий дніпровський художник Валерій Колор.