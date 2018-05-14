У Дніпрі на місці муралу з написом «Дивізія Галичина» намалювали героїв мультфільмів та напис російською «Ребята, давайте жить дружно». Цей проект був ініційований громадською організацією «Честь та віра», заявив у коментарі Радіо Свобода голова громадської організації Роман Горяїнов.

За його словами, мурал створювали упродовж двох днів. На створення фону використали три банки білої фарби, на сам малюнок – 60 балончиків, які придбала організація.

Як зазначив Горяїнов, ініціатива не має ніякого політичного підтексту. Активісти хотіли створити позитивні зображення, щоб «зробити світ хоч трішки добрішим і світлішим».

Наприкінці квітня у Дніпрі через напис «Дивізія «Галичина» стався конфлікт між мешканцями одного з будинків на проспекті Миру та активістами організації «С14». За словами місцевих жителів, вони були обурені тим, що поблизу їхнього будинку невідомі їм особи створили графіті на честь дивізії «Галичина». Один з мешканців будинку замалював напис. Коли активісти «С14» прийшли його відновити, виникла конфліктна ситуація зі штовханиною.

Як розповіли в обласній поліції, двох активістів «С14» запросили до районного відділення поліції, де встановили їхні особи. Відомості про подію внесли до журналу єдиного обліку.

В організації «С14» підтвердили, що графіті було створене їхніми активістами. Вони не заперечують, що на місці події сталась штовханина, але зазначають, що спровокували її не члени організації, а нетверезі мешканці.

75 років тому, 28 квітня 1943 року, була створена 14-а піхотна (гренадерська) дивізія «Галичина» – підрозділ у складі військ Ваффен СС Німеччини. На сьогодні українське суспільство неоднозначно ставиться до вояків і військового підрозділу у складі німецької армії, негативною є оцінка різних кіл у світі.