(Друкуємо мовою оригіналу)

«Мы едим помои и то, что приносят военные и волонтеры», – говорит 71-летняя жительница поселка Пионерское Екатерина Рыжко. На ней съеденный молью платок, растянутый старый свитер и черная юбка в пол. Женщина сидит на маленьком стульчике: сгорбилась над костром, обставленным кирпичами. Под крышкой обугленного котелка томятся помидоры – на обед будет лечо.

Тут, в Пионерском под Мариуполем, Екатерина Рыжко прожила всю жизнь. Она помнит страшные бои в 2014-2015 гг., говорит, что и сейчас стреляют, но признается, что война не особо повлияла на ее жизнь. «Мне, – уверяет женщина, – и без боевых действий было крайне тяжело».

Таких, как она, украинские военные называют «брошенные». Это люди из прифронтовых сел и городов, которым во время войны живется почти так же сложно, как и до 2014 года. Только с приходом военных и волонтеров у них, как минимум, появилась возможность лучше питаться, получать лекарства, кое-какие вещи и медицинскую помощь.

Радио Донбасс.Реалии рассказывает историю одной семьи, для который война стала способом выжить и научила заново полюбить жизнь.

«Жили в подвале и зарабатывали по 50 гривен в месяц»

Покосившаяся времянка из одной комнаты и прихожей, горы мусора и стеклянных бутылок. Участок Екатерины Рыжко и ее 45-летней дочери Натальи, которая страдает от психического расстройства, больше напоминает свалку. Тут стоит едкий запах гниения и, пока тепло, повсюду кружат рои мух.

Раньше нашим здесь было почти все побережье



Женщины живут на первой линии моря – когда-то элитное побережье Азовского моря видно прямо с их участка. «Раньше, – говорит Екатерина Рыжко, – нашим здесь было почти все побережье. В послевоенное время родители получили землю от государства, но ее у нас, в итоге, незаконно отобрали».

По словам женщины, много лет назад ее жестоко избили, дочь, у которой есть инвалидность, изнасиловали, а родительский дом сожгли. Все эти зверства, как уверяет Екатерина Рыжко, – дело рук местных богачей, которые наняли бандитов и пытались поквитаться за то, что семья женщины не хотела продавать им свой земельный пай.

«В итоге, – продолжает жительница Пионерского, – все наши документы сгорели. Я написала заявление в милицию, но результатов это не дало. Мы буквально остались на улице, и были вынуждены начать выживать».

Почему не обратилась в соцслужбы с просьбой восстановить документы – женщина не объясняет. Говорит только, что давно не верит государственным органам и всегда рассчитывает на себя.

Высшего образования у Екатерины Рыжко нет. Она окончила вечернюю школу в соседнем поселке Виноградное, а потом работала охранником на «заводе Ильича» в Мариуполе.

В лагеря в Пионерском съезжались дети, после которых в столовых оставалось немало объедков



«Как вышла на пенсию, – делится женщина, – жить стало еще сложнее. Мы устроились с дочкой в охрану нашего сельского магазина. Убирали прилегающую к нему территорию, жили прямо там же в подвале и зарабатывали по 50 гривен в месяц».

На эти деньги и 10 лет назад невозможно было выжить, поэтому мать и дочь в поисках еды стали рыться на свалках. Самыми лучшими сезоном для них было лето: в лагеря в Пионерском съезжались дети, после которых в столовых оставалось немало объедков.

Тем временем люди, которые якобы хотели отобрать у семьи Рыжко участок на берегу Азовского моря, все-таки сжалились над женщинами. На фоне элитных коттеджей с высоченными заборами им построили времянку с одной комнатой и небольшим предбанником. В дом, больше напоминающий хижину, не провели воду и электричество. Удобства во времянке также не предусмотрены: туалет здесь одновременно мусорник – выгребная яма без занавески и туалетной бумаги.

Если бы видео выше передавало запахи – у вас бы точно заслезились глаза



Внутри дома все так сильно завалено хламом, что из предбанника в комнату приходиться пролазить сквозь мусор. Гниющие горы объедков, хлеб с плесенью, пыль, паутина и два спальных места, вымощенных на горе помоев. Если бы видео выше передавало запахи – у вас бы точно заслезились глаза.

Пока Екатерина Рыжко сетует на судьбу и вспоминает, какую тяжелую жизнь ей пришлось прожить, ее 45-летняя дочь издает неразборчивые звуки. Когда мать рассказывает о разбое и изнасиловании – Наталья кричит: «Знасиловали! Знасиловали!». Когда говорит о земле на побережье – дочь улыбается и поднимает взгляд в небо.

Наталья не получила даже среднего образования, с ней не занимались психологи. 45-летняя женщина – заложница своей ситуации



Как и мама, Наталья не получила даже среднего образования. С ней не занимались психологи, и родители не возили ее по больницам. 45-летняя женщина – заложница своей ситуации: когда надо, она вместе с мамой роется на свалках, собирает мусор и приносит его домой.

«У них не было другого примера»

В Пионерском не было активных боевых действий, а вот соседние села, например, Широкино, до сих пор попадают под обстрелы российских гибридных сил. Вместе с этим, во времянке пару лет назад ударной волной выбило все окна. Женщины затянули их пленкой: говорят, надеются, что обстрелы на берегу Азовского моря прекратятся, а потом в один голос признают: «Война принесла нам не только плохое».

Война принесла нам не только плохое



Вместе с боевыми действиями, в прифронтовые села и города пришли военные и волонтеры. Они с самого начала видели, как непросто живется местным, и помогали им всем, чем могли. Так, пару лет назад в районе Пионерского бывший капеллан из Киева Владимир вместе с единомышленниками открыл, как сам говорит, христианскую службу спасения. Военные в шутку называют Владимира «Вовка-атеист». Хоть на самом деле он римо-католик и, без преувеличения, единственная возможность выжить для десятков гражданских.

«О тете Кате и ее дочери мне рассказали местные жители. Вообще мы больше детьми занимаемся, но мимо их истории не смогли пройти. Стараемся помогать едой, медикаментами и всем, чем можем», – говорит Владимир.

Люди здесь просто не знают другой жизни. Они не злые и не плохие, как кто-то может думать



На войну он пошел сначала простым капелланом. Но потом довольно быстро понял, что гражданские на фронте практически лишены помощи. «Люди здесь, – продолжает «Вовка-атеист», – просто не знают другой жизни. Они не злые и не плохие, как кто-то может думать. Просто у них не было другого примера. Они не знают, что может быть иначе».

Владимир надел респиратор, закатал рукава принялся разгребать завалы



Полгода назад Владимир взялся раскапывать горы мусора во времянке Екатерины Рыжко и ее дочери. Говорит, надел респиратор, закатал рукава и вместе с помощниками принялся разгребать завалы. «Договориться об уборке, – продолжает бывший капеллан, – было очень непросто. Тетя Катя долго противилась, и согласилась при условии, что мы не выбросим хлам, а просто сложим возле дома».

Верующие волонтеры убрали в доме, побелили там стены и потолок, купили б\у диван и искренне надеялись, что это пойдет женщинам на пользу. Однако мама и дочка сделали другой выбор. Они методично перетягивали мусор назад во времянку, и уже вернулись в свое обычное состояние жизни на свалке.

Несмотря на это, Владимир продолжает помогать семье Рыжко и десяткам подобных. Говорит, что не зря военные называют таких людей «брошенные». Ведь, по словам тети Кати, за время войны их судьбой не поинтересовалась ни одна из соцслужб.

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