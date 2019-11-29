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В Мариуполе представили новое приложение для распознавания дезинформации в сети интернет под названием «Фейкогрыз». Новая разработка специалистов аналитического центра Texty.org.ua – это результат работы молодых программистов центра, ставший возможным при поддержке «Интерньюз» и USAID. Будет ли «Фейкогрыз» настолько беспристрастным ловцом фейков, что его маркировка новостей будет единственно верной и окончательной, и что думают о разработке профессионалы, выясняло Радио Донбасс.Реалии.

Пятеро энтузиастов киевского аналитического центра Texty.org.ua разработали новое приложение для интернет-браузеров, направленное на распознавание недостоверной или лживой информации в сети интернет. Назвали приложение «Фейкогрыз», его основная задача – маркировать сайты или новости, в которых есть признаки манипуляции или неправдивой информации. Презентация этого проекта состоялась неделю назад в Киеве, Мариуполь стал вторым городом.

Очень много дезинформации идет относительно войны с Россией и оккупации – это одна из «топовых» тем, где происходят манипуляции



«Очень много дезинформации идет относительно войны с Россией и оккупации – это одна из «топовых» тем, где происходят манипуляции. Мариуполь находится непосредственно на острие войны, люди с этим сталкиваются постоянно. Это приложение дает возможность людям, которые зарегистрируются и захотят внести свой вклад в борьбу с дезинформацией, сообщить информацию через приложение. Аналитики обработают ее, и таким образом больше людей смогут узнать, что части новостей на самом деле доверять нельзя. Наша команда самостоятельно работает в этом направлении вне зависимости от того, есть какие-то гранты или нет. Некоторые проекты у нас выходят по личной инициативе. Этот проект финансирован программой медийной поддержки «Интерньюз» и USAID», – говорит представитель центра Тексты. org.ua Дмитрий Короленко.

Разработчик проекта Надежда Романенко рассказала, как создавался алгоритм нового приложения.

Мы прогнали 2 миллиона новостей. Составили список сайтов. Это непростая задача, так как «нейронка» тренируется на очень большом количестве данных



«Мы разработали алгоритм и прогнали его на 2 миллиона новостей, он их определил на предмет манипулятивности. Таким образом мы составили список сайтов. Тогда мы уже начали спрашивать: «А можно ли сделать какое-нибудь приложение, которое будет оповещать о манипулятивных новостях?». Это непростая задача, так как «нейронка» тренируется на очень большом количестве данных. У нас было 7 тысяч, это казалось много, их перечитали «вручную», читали эксперты. Но этого все равно недостаточно для высокой степени аккуратности, когда каждое предположение будет с высокой вероятностью стопроцентно правильным. Мы совершенствовали приложение, есть сейчас маркировка на подозрительный материал, и обновление больше одного раза в час подгружается на сервер «Фейкогрыза», – сказала Надежда Романенко.

Приложение пока доступно в браузере Firefox и социальной сети Twitter. В скором времени будет доступно и в браузере Google Chrome. Оно пока работает только в новостной сфере и не может работать с большими статьями или блогами, которые являются выражением личного мнения автора. Установить его достаточно легко, и для каждого пользователя предусмотрена возможность «фильтровать» определенные статьи, самостоятельно создавая категории по своим интересам, и отправлять оценку прочитанного разработчикам. Относительно обратной связи с пользователями приложения среди участников презентации разгорелся спор. К примеру, пользователи социальных сетей, руководствуясь субъективным суждением, могут отметить новость на свое усмотрение как недостоверную. Такая оценка, по мнению присутствующих, может возыметь противоположный эффект, превратив приложение из помощника в оружие. На что разработчики заверили: по мере сбора информации и активности пользователей все нюансы и недоработки нового продукта будут учтены.

Мы видим, что наша автоматическая работа может покрыть значительно больший массив информации



«Есть несколько организаций, которые фактически вручную мониторят онлайн-пространство, или новости, или печатные СМИ, а затем впускают мониторинги. Это для нас является определенным маркером, куда двигаться дальше. Мы видим, что наша автоматическая работа может покрыть значительно больший массив информации», – уточнил Дмитрий Короленко.

Редактор газеты «Громада» Инна Юрьева уверена, что любые нововведения в период информационной войны должны пойти на пользу, особенно для непрофессионалов.

В обществе – большой дефицит технологий, помогающих распознавать вредоносную информацию



«Как по мне, то таких продуктов должно быть больше, потому что в обществе – большой дефицит технологий, помогающих распознавать вредоносную информацию. Насколько это для профессиональных журналистов полезно или нет, не скажу. Профессионалы на шестом году войны уже должны и сами понимать, как отделить качественную информацию от некачественной. Думаю, для «мониторщиков» это будет полезно, и для молодежи, если разработчики найдут способ продвижения разработки на молодежную аудиторию», – выразила свое мнение Инна Юрьева.

Создатели «Фейкогрыза» говорят, что приложение пополняется новыми маркерами для мониторинга, контролируется и сверяется с результатами исследований авторитетных организаций, которые занимаются темой дезинформации уже не один год. Первые результаты работы приложения показали погрешность работы всего лишь в 6%, что является неплохим показателем, но работа над проектом еще продолжается.

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