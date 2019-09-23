Зеленський порадив телефонувати в НАБУ щодо корупції, там просять його не поширювати «фейки»

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян повідомляти про усі факти корупції на гарячу лінію Національного антикорупційного бюро. Із відповідним закликом він звернувся до українців через записаний і розміщений у соціальній мережі Facebook відеоролик.

«Давайте щодня робити маленькі кроки назустріч іншій ментальності. Якщо від вас вимагають хабар, пропонують відкат чи будь-яку іншу корупційну схему, будь ласка, не мовчіть. Не потрібно писати у соцмережах «все пропало, ці – такі самі, як ті, Зеленський поставив своїх «рєшал». Ні. Ось телефон, це гаряча лінія НАБУ. Дзвоніть і повідомляйте», – заявив Зеленський.

У Раді громадського контролю НАБУ після поширеного відеоролика закликали президента Володимира Зеленського не «поширювати дезінформацію про повноваження» бюро.

«Детективи бюро займаються кримінальними корупційними правопорушеннями, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці. Через хибну інформацію про повноваження бюро, гаряча лінія НАБУ буде перевантажена дзвінками щодо порушень, які не є підслідними органу», – йдеться в повідомленні.

У Раді громадського контролю НАБУ вказали, що через звернення президента робота відомства може бути дестабілізована та «викликати шквал негативу населення у зв’язку з тим, що більшість громадян не є спеціалістами у Кримінальному процесуальному кодексі України і цілком довіряють словам президента».

«Якщо президент хоче допомогти правоохоронним органам у боротьбі з корупцією, пропонуємо йому розглянути питання універсальної гарячої лінії для повідомлень про корупційні правопорушення», – йдеться в повідомленні.

За законодавством України, завданням Національного антикорупційного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.