У Бахмуті помер волонтер Артем Мірошниченко, на якого напали тиждень тому

У Бахмуті Донецької області помер громадський активіст і волонтер Артем Мірошниченко, на якого 29 листопада було скоєно напад. Про це в коментарі проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії повідомив брат загиблого Сергій Мірошниченко. За його словами, Артем помер 5 грудня.

«Лікарі і слідчі нам нічого про це не сказали. Якщо я б сьогодні не звернувся до прокуратури, мені б і досі нічого не сказали. Лікарі, слідчі мовчать», – зазначив брат загиблого.

На 36-річного волонтера Артема Мірошниченка напали 29 листопада в прифронтовому Бахмуті на вулиці Горького. Поліція встановила особи нападників.

За даними слідства, їм 16 і 17 років, обидва місцеві жителі. Як зазначив в.о. начальника відділення поліції Бахмута, Ярослав Меженний, той, хто бив активіста, займався боксом і змішаними єдиноборствами, і він нібито просто вирішив відпрацювати свої навички.

Однак, за словами Сергія Мірошниченка, трагедія сталася не випадково, а через проукраїнську позицію і громадську діяльність його брата.