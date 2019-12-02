(Друкуємо мовою оригіналу)

29 ноября в прифронтовом Бахмуте Донецкой области напали на волонтера Артема Мирошниченко. Полиция установила личности нападавших. Тому, кто бил Артема, всего 16 лет, он местный житель, ранее не судимый. По версии полицейских, нападавшие не знали, кто такой Артем. Однако его брат Сергей не верит в то, что трагедия произошла случайно.

На 36-летнего волонтера Артема Мирошниченко напали на улице Горького в районе почтового отделения № 7. Об этом в социальной сети сообщил брат Артема Сергей.

«Сейчас ему сделали сложную операцию, и он находится в коме. Просьба держать за него кулаки и молиться» – написал Сергей Мирошниченко.

Версия полиции

Через 3 дня после нападения полиция Бахмута созвала пресс-конференцию. Как сообщил Ярослав Меженный, и.о. начальника отделения полиции Бахмута, личность нападавшего установили.

Беспричинно один из них причинил телесные повреждения. Телесные повреждения нанес как рукой, так и ногой



Вот что произошло в тот вечер по версии Ярослава Меженного: «Его (Артема Мирошниченко – ред.) догнали два жителя города Бахмута. Одному 16 лет, ранее не судимый, а второму 17 лет, судимый за грабежи в прошлом году. Беспричинно один из них причинил телесные повреждения. Телесные повреждения нанес как рукой, так и ногой, когда он (Артем Мирошниченко – ред.) лежал на земле». Бил Артема 16-летний несудимый. Второй просто наблюдал.

Ярослав Меженный сообщил, что нападавший поднял Артема и попробовал его перетащить. «У него это не получилось, и он кинул его головой об плиту», – озвучил подробности преступления полицейский. После этого, как говорит Меженный, Артем потерял сознание, а нападавшие перетащили его с тротуара на обочину дороги и ушли. Из вещей Артема они ничего с собой не взяли. Оба были пьяны.

Как объяснил полиции тот, который бил Артема, он занимался боксом и смешанными единоборствами, поэтому якобы просто решил отработать свои навыки.

Они были навеселе, поэтому лишь бы к кому надо было просто «доклепаться»



О том, кто такой Артем Мирошниченко, нападавшие якобы не знали. Так говорит Ярослав Меженный: «Они были навеселе, поэтому лишь бы к кому надо было просто «доклепаться».

«Для меня он – пример патриота» – Анна Боковая

Кто такой Артем Мирошниченко и чем он занимается?

Жительница Бахмута Светлана Кравченко рассказала нам, что познакомилась с Артемом после освобождения города от оккупации российских гибридных сил. Он просто позвонил ей и попросил помощи для военных.

Эта семья заняла с первых дней военной агрессии со стороны Российской Федерации однозначную позицию



О семье Мирошниченко Светлана говорит так: «Эта семья заняла с первых дней военной агрессии со стороны Российской Федерации однозначную позицию, что я не «за мир», как у нас многие, знаете, «я за мир». А они как раз расставили все акценты, и они отстаивали независимость Украины».

Светлана вспоминает, что после отхода из Дебальцево жители Бахмута в своих домах приютили военных. Так поступила и семья Мирошниченко: «Во время так называемого «организованного выхода» из Дебальцево очень много военных осталось без ночлега… и местные жители разбирали их по домам. Потому что, это правда, они были никому не нужны».

Показывал пример, как надо жить украинцем в наших реалиях, когда идет война



Анна Боковая, журналист общественного медиапортала «Бахмут.IN.UA», познакомилась с Артемом в общественной организации «Бахмут украинский». Помогали военным, организовывали патриотические акции. Анна Боковая сообщила нам: «Я очень уважаю людей, которые в нашей ситуации, когда вокруг все говорят на русском языке, переходят на украинский. Он говорил на украинском, часто носил символику украинскую: вышиванка, флаг, ленты. Для меня он был таким примером патриота, который просто тихо, спокойно делает свое дело, показывал пример, как надо жить украинцем в наших реалиях, когда идет война».

Артем все еще в коме

Все это было все-таки сделано из-за проукраинских позиций. Такая ситуация у нас в городе: ее немного раскачивают и проверяют нас



Сергей Мирошниченко, брат Артема, рассказал нам, что не верит в версию полиции о случайности: «То, что полиция говорит, что это была случайность, не в том месте, не в то время, я такому не очень верю. Все это было все-таки сделано из-за проукраинских позиций. Такая ситуация у нас в городе: ее немного раскачивают и проверяют нас».

По словам Сергея, состояние Артема сейчас стабильно тяжелое. По состоянию на 12.00 2-го декабря он не пришел в сознание. «Врачи ничего не говорят. Никаких надежд нам тоже, говорят, не иметь. Деньги есть, волонтеры, Украина сбрасывается по моему посту (в социальной сети – ред.). Боимся, что не понадобятся деньги», – говорит Сергей.

Реквизиты банковской карты Сергей Мирошниченко опубликовал на своей странице в социальной сети.

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