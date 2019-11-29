(Друкуємо мовою оригіналу)

15-летняя переселенка с Донбасса Владислава Дмитрук, которая сейчас живет на Днепропетровщине, создала комикс, который помог ей пережить трудный период после вынужденного переезда. Первые экземпляры уже напечатаны, работу также презентовали на форуме правозащитников в Варшаве. Герои произведения – фантастические, но в сюжете угадывается то, что волнуют саму девочку. Позади у Влады сложные 5 лет жизни в статусе вынужденной переселенки – потеря родного дома, адаптация к новым условиям, болезнь, вызванная стрессом, поиски пути к пониманию самой себя. Год назад мы рассказали анонимную историю девочки, а сегодня Владислава уже не скрывает своего имени и лица. Что изменилось в ее жизни?

«Я жила в Донецке, и нам пришлось переехать. Не хочу вспоминать. Мы не знали, куда ехать. Сначала поехали на море, а когда поняли, что дома все серьезно, то стали думать…», – сейчас Владислава Дмитрук уже открыто рассказывет о том, что пережила.

Вынужденный переезд, смена трех школ, недостаток понимания и поддержки со стороны взрослых, стрессы, с которыми не могла справляться, – и как результат психическое расстройство, связанное с пищеварением.

Влада то совсем отказывалась есть и сильно худела, то снова налегала на еду. Врачи диагностировали у нее «булимию». Больничная терапия не дала желаемого эффекта. Ее маленькая семья – мама и бабушка – не знали, что делать. Девочке становилось хуже. Потом начались долгие месяцы занятий с психотерапевтом.

«Я показывала на бумаге свои эмоции»

Влада говорит: в этот сложный период жизни она вернулась к детскому увлечению рисованием. Сначала из-под гелевой ручки выходили очень мрачные образы. Позже девочка задумала создать историю с сюжетом. Так появилась идея комикса.

Болезнь, переезд и новое окружение – это было стрессом. Я показывала на бумаге свои эмоции

«Много чего было в моей жизни, и с этим пыталась справиться с помощью рисунка. Это была моя такая терапия. Болезнь, переезд и новое окружение – это было стрессом. Я показывала на бумаге свои эмоции. Может быть, о них никто бы и не захотел слушать. Так мне было легче», – рассказывает Владислава.

Несмешной комикс

Сюжет созданного ею комикса таков: главная героиня лежит в больнице, мир вокруг нее серый и безрадостный, пока однажды в него не входят персонажи из ее фантазий – красивые, яркие, дружелюбные, но порой опасные.

Эта история заканчивается хорошо, говорит Влада: в конце концов девочка учится отличать выдуманный мир от настоящего.

«Все хорошо. Она начинает нормальную жизнь. Исчезают эти персонажи из ее головы. Она уже понимает, кто она, зачем она. Ее мир обретает краски. Реальный мир», – говорит Владислава.

«Война на Донбассе ее очень травмировала»

Художница Лика Толорая, которая помогала девочке воплотить ее замысел в жизнь, рассказывает: они впервые встретились несколько месяцев назад.

Девочка была в тяжелом психическом состоянии, и ее герои это отражали. Та же война на Донбассе ее очень травмировала

Женщина была шокирована мрачностью рисунков Влады. Она решила поддержать девочку не только в рисовании, но и в попытках разобраться в себе.

«Я попыталась понять, почему такая милая девочка рисует такие страшные рисунки. Насилие, безнадега, беспросветность… Задача была нелегкая. У нее были жуткие герои с какими-то жуткими судьбами. Предстояло все это собрать в комикс. И плюс я помогала технически – учила основам рисования, композиции. В течении работы комикс видоизменился. Для меня был важен и процесс, и результат. Результат зависел от процесса. Были очень острые моменты. Девочка была в тяжелом психическом состоянии, и ее герои это отражали. Та же война на Донбассе ее очень травмировала, и ее, и ее родных, которые не могли ее поддержать. Мы хотели ей помочь», – рассказала Лика Толорая.

«Попытка переписать свою историю»

Руководитель общественной организации «Форпост» Елена Подолян, которая работает с Владой, считает: комикс помог девочке поверить в собственные силы, в то, что она может воплощать свои мечты в жизнь.

«Для нее этот комикс – метафора того, что с ней происходило. Во-первых, это была возможность усовершенствовать навыки рисования, во-вторых, история, которую она туда вложила, – это, может быть, попытка переписать свою историю», – говорит Елена Подолян.

Это распространенная сложность детей переселенцев – когда они лишены возможностей на новых местах

За пять лет войны на Донбассе через эту общественную организацию прошли сотни детей-переселенцев. – разных, но с одной общей проблемой – отсутствием возможностей, говорит Елена Подолян.

«Это распространенная сложность детей переселенцев – когда они лишены возможностей на новых местах. Возможностей учиться, как прежде, развиваться. У родителей элементарно может не быть финансов, чтобы записать ребенка в художественную школу, или времени его сопровождать на занятия. Это пугающая тенденция – когда так много детей в нашей стране лишены доступа к качественному образованию, медицинской и социальной помощи… Мы очень рады, что у нас была такая возможность – помочь Владе», – сказала Елена Подолян.

В дальнейшем комикс, созданный Владиславой, планируют издать книгой. Сама же юная художница уже работает над его продолжением. Свою жизнь она тоже мечтает связать с творчеством – хочет стать художником-дизайнером.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім’я не буде розкрите)