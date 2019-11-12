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11 ноября в селе Водяное неподалеку от Донецкого аэропорта священник Православной церкви Украины обвенчал Андрея и Олесю, бойцов 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады. Свадьбу в национальных украинских традициях бойцам организовали боевые побратимы и волонтеры из Днепропетровской области, а также артисты из Запорожья.

Село Водяное. До позиций российских гибридных сил – рукой подать. Недавно в этом районе противотанковая ракета боевиков попала в грузовик украинских военных. Один боец погиб на месте, второй скончался в больнице.

Несмотря на близость войны, в Водяном сегодня оживленно. Здесь готовятся к венчанию Андрея и Олеси, двух бойцов 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады.

Невеста Олеся и жених Андрей заметно волнуются. Они не ожидали, что запланированное скромное венчание будет проходить с таким размахом. Пока волонтеры из города Каменское Днепропетровской области вместе с бойцами украшают залы и накрывают стол, беседуем с «молодыми».

«Решили, что наша дальнейшая жизнь будет общей»

Какой он? Самый лучший!



Олеся – переселенка из Луганска. Говорит, что в прошлой, мирной жизни, была учителем украинского языка. Почему учительница пошла на войну, и кем она здесь воюет? Вот что отвечает Олеся: «Кто эти люди? Мои личные враги. Потому я и уехала из дома, не могла жить нормальной жизнью, потому и пошла». На вопрос, есть ли любовь на войне, Олеся отвечает утвердительно. С будущим мужем они служат в одной роте. Про своего избранника говорит так: «Какой он? Самый лучший! Это в двух словах. Я думаю, этого достаточно».

Жених Андрей – житель Запорожья. Он командует боевой машиной и отделением батальона. Андрей говорит, что у него даже не было такого вопроса: идти или не идти защищать родину. И, как только позволили жизненные обстоятельства, сразу пошел воевать. На войне мужчина уже полтора года. Говорит, по ту сторону фронта воюют далеко не шахтеры, а люди обученные. Но это не смущает Андрея: «Ну ничего, мы с ними умеем справляться. Я думаю, что они пожалеют, что пришли ко мне домой».

Решили, что наша дальнейшая жизнь будет общей



Андрей признается, что чувства к Олесе появились не сразу. Ведь тут все-таки армия. Андрей вспоминает: «Не всегда чувства руководят нами. Нами руководит Устав и выполнение боевых задач… Когда мы уже начали вместе служить, время какое-то появилось, время посмотреть, что мы за люди, надо оно нам, не надо. Решили, что надо. Решили, что наша дальнейшая жизнь будет общей».

«Война войной, а любовь остается любовью»

Чтобы военная свадьба получилась незабываемой, бойцов поддержали жители города Каменское Днепропетровской области. Договорились с командованием и организовали приезд священника и венчание фронтовые волонтеры «Лелеки», в частности Юрий Нороха и Роман Колода. «Лелеки» уже 5 лет ездят на передовую и поддерживают бойцов.

«Мы привезли им сладости, подарки, фужеры, фату и сейчас будем обряды поддерживать. Чтобы им было очень приятно. Потому что война войной, а любовь остается любовью», – рассказала нам Юлия, сотрудник благотворительного фонда Владимира Дубинского «Доброта та допомога».

Песни, музыку и задорное настроение на свадьбу привезли артисты ансамбля народной песни и бытового танца «Оксамит» из Запорожья. ,

«Приехали с хорошим и возвышенным настроением, потому что знаем, что хорошее событие ждет сегодня наших солдат, наших хранителей… Четыре часа ехали, но ехали, будучи уверенными, что сегодня мы будем нужны этим двум людям, этой красивой неповторимой паре. И мы думаем, что добавим к их празднику немного украинского колорита», – рассказывает руководитель ансамбля Лариса Купчинская.

«Медовый месяц» – по закону

Во время венчания корону над женихом держал Павел Лановенко. Он начинал воевать пять лет назад простым солдатом. А теперь командует батальоном, в котором служат молодые. Комбат говорит, что за время его командования это первая свадьба в батальоне.

Молодая семья получила подарки и от командования бригады и от коллектива родного 37-го мотопехотного батальона. А как быть с «медовым месяцем»? Вот что сообщил комбат Павел Лановенко: «В соответствии с законодательством Украины и Уставом Вооруженных сил Украины молодоженам будет предоставлен отпуск по семейным обстоятельствам на 10 суток».

Обвенчал двух бойцов священник Православной церкви Украины иеромонах Феодосий. Он специально для этого приехал на Донбасс из города Каменское Днепропетровской области. Напутствуя молодых, иеромонах Феодосий сказал: «Все эти люди сегодня вам желают большого счастья, большой любви, и главное, что все эти люди не только желают победы (и вы желаете победы). А главное, что все вместе мы эту победу совершаем».

Андрей и Олеся планируют обзавестись своим жильем. А вот что делать дальше, пока не определились: или уйдут с фронта после окончания срока службы, или продолжат воевать в родном батальоне.

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