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Сотни «приговоров» украинским гражданам, в том числе и смертных – дело рук многих «судей» и «прокуроров», которые присягали народу Украины, но «переквалифицировались» в «законников» группировок «ЛДНР».

Совершают ли они преступление с точки зрения нынешнего украинского закона? Грозит ли какое-то наказание от Украины людям, которые отправляют людей в Донецке и Луганске «на подвал»? И почему много дела против них «разваливается» в украинских судах?

Об этом с Радио Донбасс.Реалии говорили координаторка направления гуманитарной и информационной политики на временно-оккупированные территории Офиса по разработке гуманитарной политики Украины Александра Дворецкая и директор по научному развитию общественной организации «Центр политико-правовых реформ» Николай Хавронюк.

– Александра, мы давно следим за так называемыми «приговорами» в ОРДЛО. Выяснили много личностей тех судьей, которые выносят эти «приговоры». У нас сложилось ощущение, что единой политики, отношения государства Украина к этим людям нет. Я прав?

Александра Дворецкая: Действительно, единого подхода нет. И это связано с несколькими моментами. У нас в целом не урегулирован вопрос, связанный со статусом граждан, оставшимися на временно оккупированных территориях как в Крыму, так и на Донбассе.

Если бы мы говорили о действующих чиновниках, судьях, прокурорах до момента, как Украина утратила контроль над этими территориями, мы бы могли рассуждать в контексте госизмены и формальных требований, которые написаны в Уголовном кодексе. Когда речь идет о людях, которые приступили на эту так называемую службу на стороне так называемых «Л/ДНР», не совсем понятно, как рассматривать эту службу.

Но самое главное другое. Это правосудие переходного периода, которое государство еще должно наработать. Это то, каким образом мы будем разрешать конфликтные ситуации впереди. То есть, какое мы видим законодательство на этих неопределенных территориях.

– Но сейчас эти люди с точки зрения украинского закона совершают какое-то преступление?

Александра Дворецкая: Здесь важно смотреть, есть ли состав преступления как госизмена. Это очень политический момент и здесь важно, кто будет определять, какое преступление осуществлено. То есть, к каким последствиям привели действия этого человека.

– Шестой год войны, нет этой политики, не понятно в каком статусе находятся так называемые чиновники и простые граждане. Сейчас готовится переходное правосудие?

Александра Дворецкая: Юридические процессы начались давно. Например, закон про особенности местного самоуправления в ОРДЛО, который так и не вступил в полную силу. Поскольку он должен был работать после проведения выборов на этой территории. Он предусматривает, что все участники событий в Донецкой и Луганской областях освобождаются от любого вида ответственности, там есть такая статья. Сейчас он действует до 31 декабря 2019 года. Нынешняя Верховная Рада будет принимать решение продолжать срок действия этого закона, менять этот закон.

Кто-то будет нести административную или уголовную ответственность. А кто-то будет освобожден от любого вида ответственности: школьные учителя, врачи и так далее



Касательно второй части, то это дискуссия про правосудие переходного периода, которая включает в себя вопросы ответственности, амнистии, памяти, героизации и так далее. Там большой спектр вопросов, не только ответственности за совершенные преступления. И кто определит эту степень ответственности. На кого-то будет применены люстрационные ограничения, кто-то будет нести административную или уголовную ответственность. А кто-то будет освобожден от любого вида ответственности: школьные учителя, врачи и так далее.

– Как вы считаете, если следовать духу этого закона об особенностях самоуправления в ОРДЛО, все должны быть лишены ответственности за события, связанные с конфликтом на Донбассе? Эти «прокуроры» тоже должны избежать ответственности?

Александра Дворецкая: В логике этого закона все за всё не несут ответственности. То есть все участники событий, в том числе, украинские военные, правоохранители или любые другие акторы со стороны подконтрольной Украине территории.

Должен быть широкий общественный диалог. Процесс амнистии это часть примирения

Если говорить о логике международного уголовного права, то за военные преступления, преступления против человечности не может происходить амнистии.

В этом есть политическая составляющая. Государство должно определиться, и не просто депутаты взяли и проголосовали. Должен быть широкий общественный диалог. Здесь важен процесс, кто несет ответственность, а кто нет. Это то, на чем договорится общество. Процесс амнистии это часть примирения.

– Николай, как Украина сейчас видит тех, кто отправляет на смертную казнь, выносит приговоры украинским гражданам в ОРДЛО? С точки зрения законодательства сейчас они не совершают никаких преступлений?

Николай Хавронюк: Они постоянно совершают преступления против Украины. Дело в том, что в Уголовном кодексе часто встречается такое понятие – специальный субъект – и когда эти лица в первые дни, недели, какой-то период февраль-март 2014 года считались судьями, прокурорами Украины. И они совершали незаконные действия, их нужно квалифицировать как нарушение.

Когда мы установили, что Российская Федерация вмешалась в наши внутренние дела, организовала на территории Украины так называемые «ЛДНР», призвала служить в свои ряды бывших судьей, прокуроров Украины, тогда они начали совершать такие преступления, которые можно назвать государственной изменой и другие.

– Должен ли какой-то орган в Украине собирать информацию об этих судьях, прокурорах?

Николай Хавронюк: Насколько я понимаю, определенные данные собирают все органы правопорядка, в частности те, которые занимаются расследованием уголовных правонарушений. И с этой целью уже давно было создано специальное управление в Генеральной прокуратуре Украины. Насколько я помню, оно действует, собирает материалы, передает материалы в Офис прокуроров Международного уголовного суда.

Были случаи, когда этих людей осуждали. Не только заочно, а когда они пересекали нашу условную границу, их задерживали

В ситуациях, когда другим органам досудебного расследования известны какие-то факты совершения преступлений, той же Службе безопасности Украины, бывшими нашими правоохранителями, судьями и так далее, они регистрируют сведения в Едином государственном реестре и дело расследуют. Даже были случаи, когда этих людей осуждали. Не только заочно, были случаи, когда они пересекали нашу условную границу, их задерживали, осуждали.

– Дебатируется ли сейчас вопрос переходного правосудия? Могут ли эти судьи, прокуроры после реинтеграции рассчитывать на амнистию? Если да, то какие?

Николай Хавронюк: К ним ко всем нужно подходить одинаково, в частности, статья 111 Уголовного кодекса – государственная измена.

Касательно амнистии относительно этих лиц, о ней пока говорить рановато. Я не видел даже актуального проекта закона об оглашении амнистии. Кто-то считает, что амнистии не подлежат только те люди, которые держали оружие в руках, взрывали, убивали. Кто-то считает, что эти положения амнистии должны быть более широкими и охватывать тех людей, которые служила интересам нашего врага.

Под амнистию должны попасть только те люди, которые обеспечивали жизнедеятельность тех территорий

Однозначно, по моему мнению, под амнистию должны попасть только те люди, которые обеспечивали жизнедеятельность тех территорий, охраняли общественный порядок, безопасность.

– Должна ли Украина принять закон, чтобы наказание для так называемых судей, прокуроров было неизбежным?

Николай Хавронюк: Я думаю, достаточно нынешнего законодательства. У нас всегда бывает так, что законов много, а желания их выполнять недостаточно.

Александра Дворецкая: По самому комментарию юриста ясно, что все неоднозначно. Состав преступления есть – государственная измена. Но мы говорим, что легче было бы про дисциплинарную ответственность. Но второе тянет за собой увольнение, а первое говорит о 12-15 лет лишения свободы. Уволить – не привлечь к ответственности.

Я бы поставила под сомнение, что украинского законодательства, стандартного уголовного кодекса времен мирного времени нам достаточно.

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