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Преступление без наказания: пятый год бывшие узники подвалов группировки «ЛНР» пытаются добиться справедливости в деле их незаконного пленения. И пострадавшие, и правозащитники обвиняют, среди прочих, бывшего офицера СБУ Аркадия Корниевского в незаконном лишении свободы, создании террористической группы и нарушении законов войны. Однако суд недавно остановил против него судебное производство. Корниевский сейчас – на оккупированной территории, но свою работу в так называемых силовых органах «ЛНР» он признал публично. В интервью он говорит, что ушел в «русскую весну» из-за бандеровцев и американцев, а сейчас ищет диверсантов и «ВСУшников».

Радио Донбасс.Реалии продолжает рассказывать об устройстве системы насилия на оккупированных территориях. О так называемых «судах» читайте здесь.

«Я прошёл застенки «луганской народной республики», там и «познакомился» с Корниевским 1 августа 2014 года. Именно этот человек, выступая в роли старшего следователя «комендатуры ЛНР» решал судьбу всех попадающих в этот подвал», – рассказывает бывший пленный группировки «ЛНР» Александр Ретивов. Его обвиняли в том, что он «укроп», и применяли пытки.

Корниевский распорядился отправить меня в угловую камеру. Там меня били 3 дня

«После короткого допроса, не получив удовлетворительный ответ, Аркадий Корниевский распорядился отправить меня в угловую камеру… Там меня били 3 дня. Потом меня перевели в общую камеру, где я содержался до 2 сентября 2014 года. Аркадий Корниевский, к которому меня вывели по истечению месяца, распорядился меня не отпускать. Но так как Луганская областная больница отказалась меня принимать на лечение, то конвоирующие меня люди решили обратиться выше, к начальнику комендатуры, который принял решение меня отпустить», – говорит пострадавший.

По словам Александра Ретивова, ждать справедливого заочного судебного решения по делу «прокурора ЛНР» не приходиться, ведь через полгода Корниевский будет снят с розыска и окажется чист перед законом. Опасаются этого и другие пострадавшие, побывавшие в плену российских гибридных сил на Донбассе.

«Он может​ приехать и свободно ходить по улицам Киева вместе с теми, над кем он издевался?»

Виктория Кононова попала в застенки, когда везла помощь украинским военным. В августе 2014 года женщина попала в подвал Луганской облгосадминистрации.

Для «укропов» были отдельные камеры – практически каждую ночь там кого-то били. Мы слышали крики людей, которых пытали

«Мы пробыли в плену 98 дней. Из них больше 60 – именно при Корниевском. Нас лично уже не трогали, только водили на опросы. Всё, что происходило «на подвале», происходило по приказу Корниевского. Судьбы всех людей, которые были задержаны и находились в подвале, решал лично Корниевксий. Условия содержания были абсолютно непригодными. Нас держали в бывшем архиве, кого-то держали в бойлерной. Для «укропов» были отдельные камеры – практически каждую ночь там кого-то били… Каждую ночь мы слышали крики людей, которых пытали. Те, кого там убили, уже не смогут дать показаний», – рассказывает Кононова.

Её наибольший страх – увидеть Аркадия Корниевского в Киеве, не понесшим наказания за пытки и пленение людей.

«Через полгода я могу встретить этого человека на улицах Киева. Он может приехать сюда на отжатом «Инфинити», открыть бизнес под моим домом, и будет свободно ходить по улицам Киева вместе с теми, кого он удерживал и над кем издевался», – говорит она.

Что говорит сам «прокурор ЛНР»

Сам Корниевский – не очень публичен. Но все же на сайте так называемой «генеральной прокуратуры» группировки «ЛНР» есть интервью «прокурора» от 2017 года.

«Аркадий Корниевский – потомственный чекист, до войны не один год отслужил в Службе безопасности Украины. Разочаровавшись в украинской разведке, он ушел на вольные хлеба – заниматься адвокатской практикой. Он стоял у истоков правоохранительной системы республики, воевал в Дебальцево, где получил осколочное ранение руки. После многомесячного лечения пошел работать в органы прокуратуры «ЛНР», – сказано в материале о нем.

Аркадий Корниевский признает, что воевал в составе штурмовой группы, а по состоянию на 2017-й являлся в ОРДЛО «прокурором отдела по надзору за соблюдением закона при проведении предварительного следствия следователями прокуратуры».

«Со старта мы создали Белую книгу, в которую направляли информацию об обстрелах и иных преступлениях ВСУ и националистических батальонов, проводили фото и видео фиксацию», – говорит Корниевский.

Кто будет судить?

Бывшие пленные обеспокоены тем, что дела об их незаконном удержании рассматриваются непосредственно по месту совершения преступления – в Луганской области. Из-за близости к линии разграничения, потерпевшие не доверяют судьям, говорят – на них может оказываться давление через родственников на неподконтрольной территории, которые «по сути являются заложниками».

По мнению некоторых бывших пленных, практика рассмотрения дел в Луганской и Донецкой областях должна быть пересмотрена, и суды по военным преступлениям на Донбассе должны проходить в других областях Украины.

То, что происходит в судах и прокуратуре с нашей стороны – это саботаж

Дмитрий Тында, попавший в застенки группировки «ЛНР» за проукраинскую позицию по доносу, считает: «То, что происходит в судах и прокуратуре с нашей стороны – это саботаж. Когда мне стало известно, что дело рассматривается в Сватовском суде, я обратился в суд и в военную прокуратуру с заявлением о свидетельстве в судебном деле. Ответ мне пришёл только через 2 месяца. Написали, что в скором времени я буду вызван на допрос, в качестве свидетеля. Но прошло уже полтора года и меня не вызвали».

Обвиняют в незаконном лишении свободы не только Корниевского, на данный момент правозащитники идентифицировали больше десяти причастных к пленению людей в группировках «ЛДНР», часть из которых уже погибли. Однако следствия по их делам нет. Кроме того, правозащитники нашли ещё как минимум 20 бывших пленных, из которых правоохранительные органы опросили только 5 человек.

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