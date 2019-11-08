Євген Гайворонський: «Мені прямо казали, що стверджувати «Крим ‒ це Україна» може тільки наркоман»

В Ялті журналіст та блогер Євген Гайворонський 6 листопада вийшов на свободу зі слідчого ізолятора. Там він провів 15 діб за рішенням мирового судді у зв'язку з обвинуваченням російських силовиків «в ухилянні від лікування наркозалежності». Відбувати адмінарешт за цим звинуваченням йому доводиться не вперше, хоча він стверджує, що не має відношення до наркотиків. Проблеми в Євгена Гайворонського почалися після того, як він публічно визнав Крим українським і виступив із критикою нинішньої влади в Росії.

Російські силовики затримали Євгенія Гайворонського 22 жовтня за звинуваченням в ухиленні від лікування наркозалежності. Підконтрольний Росії Мировий суд Ялти заарештував його на 15 діб за невиконання попереднього рішення суду. Воно було ухвалене в березні, коли Євгену Гайворонському вперше висунули звинувачення у вживанні наркотиків. Тоді російські силовики провели обшук у будинку журналіста, а йому довелося відбувати 12 діб адмінарешту із зобов'язанням пройти лікування від наркозалежності.

Адвокат журналіста Олексій Ладін пояснив, що його підзахисний не погодиться на таке лікування, оскільки рішення суду, яким його зобов'язали це зробити, за словами захисника, базується на сфальсифікованих доказах його «наркозалежності».

Уже після того, як Євген Гайворонський опинився в ізоляторі через відмову від «лікування наркозалежності», йому висунули звинувачення за ще однією адміністративною статтею ‒ частиною 3 статті 20.1 КоАП Росії (образа в інтернеті влади та символів Росії). Воно пов'язане з його постом у Facebook, в якому він називає президента Росії Володимира Путіна «х...лом» та «лисою істотою».

Євгена Гайворонського почали переслідувати після того, як він, спочатку, будучи прихильником «кримської весни», публічно зізнався, що змінив свою думку про Росію та її владу. Журналіст публічно назвав Крим українським і виступив проти нинішньої влади Росії.

Незабаром після цього його звинуватили в наркозалежності, змусивши двічі відбувати покарання в ізоляторі. Сам журналіст ці звинувачення заперечує та називає їх «маячнею».

Ми розпитали Євгена Гайворонського про його адмінарешт, пост про Путіна та ситуацію на півострові. Він, як і раніше, непокоїться через свою безпеку, уникає спілкування телефоном, тому відповів на наші запитання письмово.

«Ідеологічних супротивників намагаються виставити наркоманами»

‒ Євгене, як минув ваш уже другий адмінарешт? Повідомлялося, що ви захворіли в ізоляторі, оскільки там «дуже холодно й опалення не увімкнули».

‒ Було середньовіччя. Спочатку при затриманні вдарили головою об авто. Потім відмовилися надати лікаря, щоб це зафіксувати.

Було дуже холодно, перші дні не спав, мучився від холоду та болю в руці

У самому ізоляторі більшу частину терміну було дуже холодно, перші дні не спав, мучився від холоду та болю в руці. Написав до так званої прокуратури Криму, після цього керівництво ізолятора захвилювалося.

У першій камері постійно лилася вода в параші, як у катівні. Сам ізолятор розташований у будівлі, в якій проводиться ремонт. У камері йшов «сніг» із будівельного пилу. Працювала важка техніка. Це злочин ‒ тримати людей в ув'язненні в аварійному будинку, всередині будмайданчика. А якщо кран впаде чи підвал завалить?

Порадили «набити собі на лобі «Слава Україні»



В ізоляторі було багато тих, хто відсидів у тюрмах і СІЗО вже після початку російської окупації Криму. Постійні розповіді про зону та феня ‒ це важка, похмура, втомлива енергетика.

Сам персонал ізолятора мене не чіпав. Один раз порадили «набити собі на лобі «Слава Україні» після того, як побачили, що я намалював у блокноті маленький плакат із гербом України та словами «Слава Україні ‒ героям слава!».

‒ Ви заперечуєте наркозалежність, яку вам закидають російські силовики. Як ви вважаєте, чому вони так наполегливо звинувачують вас саме в цьому правопорушенні?

‒ Це інструмент номер один режиму в окупованому Криму. Зі мною в ізоляторі перебували декілька хлопців, які вже відсиділи нещодавно в російських СІЗО і зіткнулися з накатом у виконанні російських силовиків. Зі мною сидів хлопець, Андрій, 25 років йому, який стверджував, що поліцейські через свого наркодилера підкинули йому кілька грамів наркотику «солі» й відразу сказали, що після відбування адмінарешту він буде засуджений на 15 років в'язниці. А у хлопця син місяць тому народився.

У Росії влада негласно змушує соціум триматися догми, що наркоман ‒ це не людина. Тому ідеологічних супротивників вони намагаються виставити наркоманами

Мені розповідали, що 75% ув'язнених Криму сидять за 228-ю статтею (Кримінального кодексу Росії, ‒ ред.) ‒ зберігання та розповсюдження наркотиків. Багато хто сидить, тому що їм підкинули поліцейські. Але про це не пише російська преса. Частину молоді Криму зараз убивають масовим поширенням цих наркотиків («солі», суміші та інша хімія). За допомогою іншої частини роблять показник розкриття «наркотичних злочинів», щоб виправдати гігантські бюджети на російський репресивний апарат.

У Росії влада негласно змушує соціум триматися догми, що наркоман ‒ це не людина. Тому ідеологічних супротивників вони намагаються виставити наркоманами. Мені офіцери МВС Росії прямо казали, що стверджувати «Крим ‒ це Україна» може тільки наркоман і психічно хворий.

‒ Вам також висунули ще одне звинувачення ‒ в образі влади та символів Росії за пост, в якому ви критикуєте Володимира Путіна. Розкажіть, як і чому цей пост з'явився? І чи визнаєте ви, що образили російського президента?

‒ У складеному на мене протоколі йдеться про пост, який з'явився в мережі Facebook 7 жовтня, у день народження президента Росії. Ніяких доказів, що саме я цей пост написав, надано не було. Я за статтею 51 Конституції Росії відмовився що-небудь говорити щодо цієї надуманої політичної справи. Тому до засідання суду я не коментуватиму цей пост. Не як учасник цієї історії, а як людина я повністю підтримую нову українську народну пісню, яку співають десятки тисяч українців на стадіонах, яку співають у Грузії, на українських маршах «Ні капітуляції».

Розумію появу цього феномена як мирний ненасильницький протест українців проти російської окупації Криму та Донбасу, проти злочинів і грубих порушень прав людини, що кояться там. Я б взагалі цю пісню на «Євробачення» послав.

«Якщо всіх, хто здатний мислити, витиснуть, повертати Крим в Україну буде складніше»

‒ Минулого разу ви перебували в ізоляторі Сімферополя, де говорили про тиск із боку співробітників центру «Е». Чи було щось подібне цього разу?

Вивозили мене на судилища, погрожували в'язницею та кримінальним переслідуванням. Психологічно тиснули

– Було. Вивозили мене на судилища, погрожували в'язницею та кримінальним переслідуванням. Психологічно тиснули. Але я тримався, говорив їм, що вони окупанти та військові злочинці.

‒ Минулого разу ви говорили, що співробітники Центру «Е» в сімферопольському ізоляторі погрожували вам, що «постійно арештовуватимуть, поки ви не погодитеся на їхні умови про співпрацю». Наскільки, на ваш погляд, реальні ці погрози?

‒ Все може бути. Тут, у Криму ‒ бандитський анклав, влада, по суті, ОЗУ. Тут можуть схопити й побити на вулиці, підіслати озброєних бандитів, за абсурдним звинуваченням позбавити волі. Я щодня змушений у цьому виживати й наполягати на позиції, що Крим ‒ це Україна.

‒ Ви говорили, що «не бачите для себе сенсу» без Ялти й тому не збираєтеся їхати з Криму. Що ви маєте намір робити, якщо переслідування продовжаться і, можливо, стануть не тільки адміністративними?

Тут, у Криму ‒ бандитський анклав

– Припускаю, що нова порція репресій проти мене може бути пов'язана з тим, що я написав книгу, де детально розповідаю, що насправді відбувалося в Криму після весни 2014 року та що в українських Криму та Донбасі було до цього. Можливо, виникне необхідність поїздки в Україну у службових справах видання книги. Але взагалі виїжджати не хочу, чекаю якнайшвидшої деокупації Криму, щоб з Україною можна було взаємодіяти на території півострова. Якщо всіх, хто здатний мислити, витиснуть звідси, повертати Крим в Україну буде складніше.

‒ Як складається ваше життя після заяви про відмову від російського громадянства й початку переслідувань? Що змінилося у вашому оточенні?

‒ Коло спілкування дуже змінилося, залишилися й додалися культурні, розумні люди. Ситуація з моєю відмовою від паспорта дуже болюча для російської влади. Моя позиція: за Конституцією Росії міжнародне право й договори переважають над внутрішнім законодавством. Як суб'єкт Будапештського меморандуму Росія є гарантом територіальної цілісності України, включно з Кримом та Донбасом. Відповідно, анексія Криму суперечить Конституції Росії, усі її органи влади на тимчасово окупованій території України нелегітимні, а паспорти незаконні. Федеральний конституційний закон «Про приєднання до Російської Федерації Криму та Севастополя» антиконституційний.

Подивимося, як російський Ялтинський суд наважиться грубо проігнорувати норми Конституції Росії. Ось така лінія захисту займає більшу частину життя та часу.

Важко жити в агресивному середовищі, де немає законів і права людини

На вулицях багато підходять, дякують за проукраїнську позицію. Але, звісно, важко жити в агресивному середовищі, де немає законів і права людини. Погіршилося здоров'я після недавніх репресій, сподіваюся відновиться за допомогою здорового способу життя.

«Крим ‒ це феодальний «кримський гоблінат»

‒ Після вашого першого арешту від вас публічно відхрестилося видання «Примечания», з яким ви довго співпрацювали. Як ви тепер заробляєте собі на життя?

Не хочу співпрацювати із засобами масової інформації Росії, які не засуджують анексію Криму



‒ Якоїсь конкретної штатної роботи немає. Були пропозиції від російських ЗМІ писати під псевдонімом, але я відкинув. Після події зі мною не хочу співпрацювати із засобами масової інформації Росії, які конкретно не засуджують анексію Криму. Вижити мені допомагають люди, яким я допомагав, будучи журналістом. Живу дуже скромно. Написав книгу про те, що відбувається, веду переговори про її видання. Хочеться зробити великий внесок у перемогу України в інформаційній війні з державою-агресором Росією. Хочеться докласти свої сили й знання, тому я відкритий до цікавих пропозицій від українських ЗМІ та людей, які серйозно займаються проблемою деокупації Криму.

‒ У минулому інтерв'ю Крим.Реалії ви говорили, що тепер уже експрем'єр Криму Сергій Аксенов і його заступник Дмитро Полонський формують «стоп-листи» для редакцій кримських ЗМІ з вимогами позитивно писати про владу. Після російських виборів у Криму вони залишили уряд. Однак глава Криму Сергій Аксенов сказав, що продовжить займатися інформаційною політикою на півострові. Що, на ваш погляд, зміниться у зв'язку з цим?

‒ Нічого не зміниться. У народі кажуть, що після 2014 року Крим ‒ це феодальний «кримський гоблінат». Тут немає ЗМІ і незалежної журналістики, є пропаганда, жорсткі рамки та журналісти, яких тримають як безправну низькооплачувану прокладку між авторами пропаганди, кураторами з Москви, Аксеновим і його людьми з одного боку, і зомбованого ними населення Криму, з іншого боку.

Перестановки в Радміні Криму ‒ це імітація бурхливої діяльності й перетасовування маріонеток

Перестановки в Радміні Криму ‒ це імітація бурхливої діяльності й перетасовування маріонеток, які стежать, щоб гроші за так званою ФЦП (Федеральна цільова програма соціально-економічного розвитку Криму, ‒ ред.) перетікали в кишені, близькі до Аксенова зі своєю клієнтелою, і клієнтели Путіна. Інформаційна політика в Криму може лише погіршуватися і провокувати подальше зростання протестних настроїв, на які, окрім як репресіями, зокрема інформаційними, окупаційній владі Криму відповісти більше нічим.

«Аксенов і кремлівські наглядачі намагатимуться добити Крим»

‒ Як, на ваш погляд, вплинув відхід Сергія Аксенова з кримського уряду на ситуацію в Криму? Зараз, за експертними оцінками, на півострові вибудовують модель правління, при якій уряд буде більше орієнтований безпосередньо на федеральну владу, а не на місцеві клани.

Організована злочинність сама зайняла основні посади в МВС, ФСБ ‒ в усьому силовому блоці

– У Росії є принцип: «кабанчика спочатку відгодовують, а потім забивають». У Росії зникла офіційна боротьба з організованою злочинністю. Замість УБОЗів ‒ центри «Е». Організована злочинність сама зайняла основні посади в МВС, ФСБ ‒ в усьому силовому блоці. Ці елементи, «силовики», вважають себе найпотужнішим прошарком у Росії. Кормова база знизилася і федеральні силовики вирішили самі повністю контролювати переведення в готівку федеральних мільярдів за ФЦП.

Якщо якомусь генералу стане не вистачати, Аксенова «знежирить» одна з веж Кремля. Це йому Кремль дав зрозуміти поділом посад і звільненням близьких соратників з уряду. Взагалі в Криму дуже складна ситуація: економіка зруйнована, екологічні лиха в Армянську, фекалії в морі, траса смерті «Таврида», знищення природи. Це не можуть бути вирішені в моделі Росії проблеми. Аксенов і кремлівські наглядачі максимально намагатиметься добити Крим за час, що залишився до деокупації.

– Чи вплине переорієнтація кримської влади на федеральний центр Росії на ситуацію зі свободами в Криму?​

Слова «свобода» і «Росія» ‒ це антоніми

– Слова «свобода» і «Росія» ‒ це антоніми. Тут немає прав і свобод людини. Тут процвітає культ насильства та невігластва, бандитизм як найкраща модель життя. Навпаки посилюється наступ на права і свободи. Це 1937-й рік у сучасних декораціях. Необхідне посилення Зеленського (президента України, ‒ ред.), Трампа (президента США, ‒ ред.), НАТО, Євросоюзу, щоб змусити Росію враховувати права жителів тимчасово окупованої території України.

‒ Чого, на вашу думку, очікувати кримчанам після переформатування місцевої влади?

‒ Нічого доброго. Якщо раніше грабували кримінальні угруповання, які отримали від Кремля владу за сприяння анексії Криму, то зараз цим займатимуться персонажі, які пройшли негативний відбір у Росії.

Кримчанам потрібно не засуджувати, а грамотно використовувати методи ненасильницького спротиву російській окупації, прискорювати відновлення українського конституційного ладу в Криму. Ми ж пам'ятаємо, що «разом нас багато, нас не подолати». Окупанти тому і ламають кримчан по одному, що ті чекають і залякані.