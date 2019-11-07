Фігуранта другої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір доставили у СІЗО Ростова-на-Дону

Фігурант другої Бахчисарайської справи «Хізб ут-Тахрір», один з координаторів громадського об’єднання «Кримська солідарність» Сервер Мустафаєв знаходиться у СІЗО-1 Ростова-на-Дону (Росія).

Про це 7 листопада проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомила адвокат Ліля Гемеджі з посиланням на іншого адвоката Сергія Легостова.

«Другий адвокат Сергій Легостіов знаходиться в зв’язку зі справою Енвера Сейтосманова в Ростові-на-Дону, в окружному військовому суді він дізнавався про стан справ по другій бахчисарайської групі. У суді йому підтвердили, що Сервер вже доставлений в СІЗО-1, і 15 числа пройдуть судові слухання по суті», – розповіла Гемеджі.

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У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяев і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала Мустафаєва в’язнем совісті.

21 травня 2018 року року в окупованому Криму затримали координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайськї «справи Хізб ут-Тахрір».