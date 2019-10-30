Адвокат назвала «тортурами» умови утримання Сервера Мустафаєва в російському СІЗО

Умови утримання фігуранта другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір», координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва у СІЗО Краснодару (Росія) - це «тортури». Про це в коментарі кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявила адвокат Мустафаєва Ліля Гемеджі.

«Вчора (29 жовтня – ред.) я відвідала в СІЗО Краснодара свого підзахисного Сервера Мустафаєва. Умови утримання Сервера нелюдські, згідно з європейською конвенцією з прав людини – умови тортур. Камера, в якій перебуває мій підзахисний – чотири квадратних метри. Після мого попереднього відвідування Сервер утримується там не один, до нього помістили ще одного заарештованого, і, відповідно, на кожного з них припадає по два квадратних метри, це з урахуванням встановлених ліжок, з урахуванням так званого санвузла, причому не огородженого, з урахуванням раковини, і столика, на якому вони повинні обідати», – розповіла адвокат.

З'ясувалося, підкреслила Гемеджі, що за документами Мустафаєв перебуває в транзитній камері, в камері загального утримання, а фактично його тримають в іншій камері.

«Сервер написав три скарги на начальника СІЗО Краснодара. Ми розглядаємо це як один із елементів тиску, який почався в СІЗО Сімферополя. З огляду на правозахисну діяльність Сервера і його знання, це спроба ізолювати його від людей, яким він може допомагати. На сьогодні невідомо, коли його етапують в Ростов-на-Дону», – зазначила Гемеджі.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від російської влади поліпшити умови утримання фігурантів бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяев і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року року в окупованому Криму затримали координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайськї «справи Хізб ут-Тахрір».