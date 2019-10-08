Двох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» етапували у Ростов-на-Дону

Фігурантів другої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Сервера Зекірьяєва і Мемета Бєлялова етапували у СІЗО №1 російського Ростова-на-Дону, повідомив проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» адвокат Едем Семедляєв.

«Мені сьогодні стало відомо, що два дні тому в СІЗО Ростова були етаповані Бєлялов і Зекірьяєв. Зараз вони перебувають в карантині, це - звичайна практика для етапованих», – зазначив адвокат.

Семедляєв уточнив, що у Краснодарському СІЗО залишилося двоє фігурантів цієї справи, «однак і вони незабаром, думаю, будуть доставлені в Ростов-на-Дону».

Адвокат розповів, що 29 жовтня 2019 року відбудеться перше судове засідання у справі другої бахчисарайської групи «Хізб ут-Тахрір» по суті.

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і жителя селища Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

У серпні підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму продовжим арешт п’ятьом фігурантам другої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір». Згідно з рішенням, Сервер Мустафаєв, Сервер Зекірьяєв, Едем Смаїлов, Мемет Бєлялов, Марлен Асанов перебуватимуть в СІЗО ще 30 днів.