Денісова вимагає поліпшити умови утримання фігурантів бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір»

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від російської влади поліпшити умови утримання фігурантів бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір». Про це вона заявила, коментуючи зустріч з рідними арештованих, адвокатами та правозахисниками.

Денісова повідомила, що фігурантів справи перевозили частково у «склянках» – закритих маленьких металевих клітках, обладнаних в автозаках, а частково у спецпоїзді.

«Є інформація щодо умов утримання громадян України у місцях несвободи – учасникам справи через день надають їжу зі свининою, таким чином вони харчуються через день. У місці несвободи в Ростові наші громадяни перебувають у напів спецблоці, під постійним відео наглядом, по одному у приміщенні. У Краснодарському СІЗО – перебувають в окремих приміщеннях та спецблоках з гнилою дерев’яною підлогою, неогородженими туалетами та холодною водою, яку систематично вимикають. На цьому етапі не приймають посилки, передачі утримуваним, відтак відсутня можливість передати їжу та необхідні речі», – зазначила омбудсмен.

Вона додала, що у всіх утримуваних проблеми зі здоров’ям, які потрібно негайно вирішувати. Зокрема, серед них є людина з інвалідністю, яка потребує спеціалізовану медичну допомогу.

«Вважаю, що вищевказані факти є порушення норм міжнародного права – конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а саме: стаття 3 Заборона катування, стаття 5 Право на свободу та особисту недоторканність, стаття 6 Право на справедливий суд, стаття 9 Свобода думки, совісті і релігії», – наголосила Денісова.

Вона повідомила, що звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою вжити термінових заходів. Також вона звернулась за підтримкою до міжнародного співтовариства.

Двоє фігурантів другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Тимур Ібрагімов і Сервер Мустафаєв знаходяться в СІЗО Краснодара, інші шестеро обвинувачених етаповані в СІЗО Ростова-на-Дону. Про це розповіла мати Ібрагімова.

Адвокат Ліля Гемеджі передбачає, що Ібрагімова і Мустафаєва етапують у Ростов-на-Дону «у 20-х числах жовтня ближче до розгляду кримінальної справи по суті». Адвокат не змогла відповісти, чому двох фігурантів даної справи досі тримають у СІЗО Краснодара.

12 вересня родичі фігурантів другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» повідомили, що всіх заарештованих етапують з Криму до російського Ростова-на-Дону.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяев і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року року в окупованому Криму затримали координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайськї «справи Хізб ут-Тахрір».