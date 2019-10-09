Український консул має відвідати в Росії фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Гафарова – омбудсмен

Україна направила свого консула до ув’язненого в Росії кримчанина, фігуранта Сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Джеміля Гафарова, який, за останніми даними, перебуває в критичному стані, повідомила телеканалу АТR Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«МЗС України відреагувало і направило консула до пана Гафарова, щоб переконатися, що дійсно з ним відбувається і яка потрібна медична допомога. Ми відразу підключатимемося до того, щоб йому таку медичну допомогу надали», – повідомила Денісова.

Раніше адвокат Гафарова повідомляв, що його підзахисний перебуває у критичному стані. Джеміль Гафаров має другу групу інвалідності, хронічне захворювання нирок і пов’язані з ними хвороби серця.

Нині немає реакції від відповідних відомств Росії щодо допуску українського консула до Гафарова.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардіі 27 березня провели у Криму обшуки у будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Всього затримали 24 активіста. Їх підозрюють в участі та організації осередку забороненої в Росії і окупованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Обвинуваченими у цій справі є 25 кримських татар, 23 із яких вивезені в СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога і Шахти, один – Раім Айвазов – перебуває в СІЗО Сімферополя, ще один – Едем Яячіков – зник, його місцезнаходження невідоме з 27 березня.

Раніше представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» після масових обшуків 27 березня в окупованому Криму, закликав до їх негайного звільнення з російського СІЗО.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що заклики представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір звільнити заарештованих активістів «Кримської солідарності», громадянських журналістів Криму викликають «подив».