Фігуранту «справи Хізб ут-Тахрір» Гафарову не передають у СІЗО ліки – адвокат

Фігуранту другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Джемілю Гафарову не передають медикаменти у СІЗО №5 російського Ростова-на-Дону, повідомив проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» адвокат Ріфат Яхін.

«Приблизно місяць тому, коли я був у нього, мій підзахисний Гафаров просив ліки від подагри. Він, крім усього іншого, має проблеми з ногами. Більш того, саме ці ліки рекомендував йому терапевт слідчого ізолятора. Незважаючи на цю рекомендацію, попри те, що я неодноразово пояснював, що ці ліки необхідні для мого підзахисного, їх йому не передали досі», – розповів адвокат.

Раніше адвокат Гафарова зазначав, що його підзахисний перебуває у критичному стані. Джеміль Гафаров має другу групу інвалідності, хронічне захворювання нирок і пов’язані з ними хвороби серця. Адвокат додав, що, крім передачі ліків, Гафарова відмовилися госпіталізувати.

«Він вже неодноразово писав і заявляв, щоб його госпіталізували для продовження другої групи інвалідності, яку потрібно підтверджувати регулярно. Але всі його заяви ігнорують і на них ніяк не реагують», – зазначив Яхін.

Нині немає реакції від відповідних відомств Росії на цю інформацію.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардіі 27 березня провели у Криму обшуки у будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Всього затримали 24 активіста. Їх підозрюють в участі та організації осередку забороненої в Росії і окупованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Обвинуваченими у цій справі є 25 кримських татар, 23 із яких вивезені в СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога і Шахти, один – Раім Айвазов – перебуває в СІЗО Сімферополя, ще один – Едем Яячіков – зник, його місцезнаходження невідоме з 27 березня.

Раніше представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» після масових обшуків 27 березня в окупованому Криму, закликав до їх негайного звільнення з російського СІЗО.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що заклики представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір звільнити заарештованих активістів «Кримської солідарності», громадянських журналістів Криму викликають «подив».