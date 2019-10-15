У Криму надалі залишили під вартою фігурантів червоногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір»

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму залишив під арештом в СІЗО до 13 листопада трьох фігурантів червоногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» Ескендера Абдулганієва, Рустема Емірусеінова та Арсена Абхаірова, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Сьогодні відбулося засідання з розгляду апеляційної скарги на продовження арешту фігурантам цієї справи. Очікувано, суд відхилив всі доводи і апеляційну скаргу. Суд пройшов в закритому режимі, суддя мотивував це тим, що нібито в країні складна соціальна ситуація і загроза терактів», – повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

У вересні суддя підконтрольного Росії Київського райсуду Сімферополя продовжив фігурантам червоногвардійської «групи Хізб ут-Тахрір» тримання під вартою на два місяці.

У лютому 2019 року в будинках кримських татар в селищі Октябрське Красногвардійського району російські силовики провели обшуки. Пізніше в управління ФСБ в Сімферополі відвезли Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаірова і Рустема Емірусеінова.

Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що затримані жителі Красногвардійського району причетні до діяльності забороненої в Росії і на території анексованого нею півострова організації «Хізб ут-Тахрір».