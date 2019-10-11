Обвинувачення в Росії просить майже 100 років колонії для 6 кримських мусульман

Російський прокурор просить суд у Ростові-на-Дону призначити шістьом кримським мусульманам сумарно майже 100 років позбавлення волі у справі «ялтинської групи» «Хізб ут-Тахрір», повідомив у фейсбуці адвокат Едему Семедляєв.

Для Мусліма Алієва та Інвера Бекірова прокурор попросив по 20 років, для Емір-Усеїна Куку і Вадима Сірука – по 15, Арсена Джеппарова – 13,5 року, а Рефату Алімова – 14,5 року.

У Росії організація «Хізб ут-Тахрір» визнана терористичною і заборонена, при цьому на території України ця ісламська партія діє на законних підставах.

Переслідування кримських мусульман за звинуваченням у зв’язках з «Хізб ут-Тахрір» розпочалися незабаром після російської анексії Криму, всього заарештовано понад 50 люде.

Ніхто з обвинувачених у справі «ялтинської групи» «Хізб ут-Тахрір» винним себе не вважає. Правозахисний рух «Меморіал» визнав цих людей політичними в’язнями.