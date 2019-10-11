Кримчанина Мустафаєва майже місяць тримають в одиночній камері СІЗО Краснодара – адвокат

Фігуранта другого Бахчисарайського «справи Хізб ут-Тахрір», координатора об’єднання «Кримська солідарність» Сервера Мустафаєва 26 днів утримують в одиночній камері розміром 4 квадратних метра. Про це у коментарі кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповіла адвокат Ліля Гемеджі.

«9 жовтня я відвідала свого підзахисного Сервера Мустафаєва у СІЗО міста Краснодар. Там він перебуває транзитом під час етапування з СІЗО Сімферополя в СІЗО Ростова-на-Дону. Зараз в транзитних камерах у Краснодарі знаходяться Сервер Мустафаєв і Тимур Ібрагімов. Сервер Мустафаєв 26 днів утримується в камері розміром 4 квадратних метра, один. З огляду на те, що весь цей час він перебував у камері сам – він виробив чіткий розпорядок дня і зайнявся написанням щоденника, так званих нарисів в’язня», – розповіла адвокат.

21 травня 2018 року року у Криму затримали координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва та жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїла. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши організацію до списку об’єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати відзначають, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.​