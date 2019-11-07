Росія переслідує 115 українців за політичними звинуваченнями – Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Росія «незаконно переслідує 115 українців за помилковими і політично мотивованими звинуваченнями». Про це вона розповіла в Берліні під час дискусії «Захоплений Крим: ситуація з місця».

«Зокрема, 40 кримських татар перебувають у місцях несвободи на території Росії, 32 людини тримають у пенітенціарних установах на тимчасово окупованій території Криму, а 15 осіб, звільнені від відбування покарання умовно, зараз перебувають за місцем проживання на території Кримського півострова. Вони не можуть виїхати на материкову Україну, тому що порушені їхні права на свободу пересування і вільний вибір місця проживання», – розповіла Денісова.

Український омбудсмен додала, що Росія не виконує резолюцію ООН і порушує IV Женевську конвенцію.

«Переконана, що завдяки міжнародному тиску і посиленню санкцій можна повернути громадянам України свободу, а Україні – території», – зазначила Людмила Денісова.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль».

13 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готує нові списки та чекає на наступний етап обміну утримуваними особами. У Кремлі також не виключили можливість нового обміну.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що в ув’язненні в Росії залишаються 113 громадян України, із них – 89 кримських татар.