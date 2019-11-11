(Друкуємо мовою оригіналу)

В центре города Торецка стоит здание без единого окна и со следами пожара. Летом 2014-го в него попал 21 танковый снаряд – так боевики российских гибридных сил выбивали из мэрии Торецка украинских военных. 33 человека оборонялись почти восемь часов, пока дождались подкрепления сил АТО.

Мы вспоминаем историю этой уникальной осады накануне выездного эфира Радио Донбасс.Реалии в Торецке. Как задать вопрос жителям города и где смотреть стрим – узнайте здесь.

Торецк (до февраля 2016 года – Дзержинск) пророссийские боевики оккупировали в апреле 2014 года. А 21 июля бойцы Вооруженных сил Украины освободили город. По информации Министерства обороны Украины, операцию провели 33 бойца Сил специальных операций ВСУ и 8 воинов 73-го Морского центра специального назначения. Во время боя за городской совет, откуда украинские солдаты выбили участников незаконных вооруженных формирований, здание муниципалитета загорелось. Спустя пять лет оно, покинутое и заброшенное, продолжает напоминать жителям города о последствиях «русской весны».

Житель Торецка Родион пять лет назад попал в самый эпицентр боевых действий. 21 июля 2014 года с самого утра он слышал звуки боя, а затем видел, как бойцы Вооруженных сил Украины вошли в здание городского совета, где боевики разместили свой штаб.

Через пару часов здание начали штурмовать. Боевики подтянули два БТРа, два «Урала» с людьми в камуфляже и «кубанках». Из вооружения заметны были автоматы, пулеметы и гранатометы.

Он подъедет, слышно, что раз, два, три, четыре выстрела сделает и отходил



Потом по зданию, в котором расположились 33 украинских бойца, начал стрелять танк. «Он выезжал на площадь, то есть это была прямая наводка, – рассказывает Руслан. – Приблизительно там метров 70. Он подъедет, слышно, что раз, два, три, четыре выстрела сделает и отходил, потому что над городом кружил штурмовик наш. Он под дерево так въезжал, чтобы его сверху не было видно».

Один из участников незаконных вооруженных формирований с позывным «Бульба», который назвал себя «ополченцем Новороссии», несколько лет назад опубликовал ролик. Он пожаловался, что после ранений стал никому не нужен. И попросил денег на лечение. «Бульба» упоминает о том, что участвовал в боях за Дзержинск и якобы причастен к атаке на здание городского совета: «В боях за Дзержинск я отомстил укрофашистам за Одессу. Я устроил им точно такую Одессу, но в Дзержинске, где спалил их спецназ в исполкоме».

Действительно, из-за обстрелов в здании вспыхнул пожар. На одном из роликов видно, как один человек выпрыгивает из окна четвертого этажа, чтобы спастись от огня.

Нас стены держали



«Нам обещали: максимум через час войска будут в центре Дзержинска, а вышло, что бой длился 7 часов 40 минут, – рассказывал в интервью LB.ua командир подразделения, державшего оборону, Эдуард Шевченко. – Противник завел туда и танки, и БМП, и БТР, и много личного состава. Мы фактически были заперты в здании. Помните, как во время Второй мировой войны в Сталинграде был такой дом Павлова, и я хорошо помню из истории, что стены держат. Так и нас стены держали. У меня один из офицеров вел подсчет: противник только из танка сделал 21 выстрел, а помимо этого были и «шмели», и ПТУРы, и РПГ в большом количестве, и крупнокалиберные пулеметы. «Стрелкотню» я вообще не считаю».

Террористы обстреляли здание из танка – было 21 попадание



Позднее спикер АТО Владислав Селезнев в комментарии изданию «Сегодня» сообщит: «Наше подразделение несколько часов держало оборону здания горсовета. Террористы обстреляли здание из танка – было 21 попадание, также они обстреливали обороняющихся военных из реактивного пехотного огнемета «Шмель».

Среди оборонявшегося отряда погибших не было, были раненные, но все выжили.

«Еще бой шел, а в сепаратистских интернет-изданиях сообщали, что в здании уничтожено больше 100 украинских спецназовцев, мы их сожгли заживо, это месть за Одессу, – вспоминал Эдуард Шевченко. – Во-первых, нас там было всего 33 человека, и мы вышли оттуда с тремя ранеными. Все. Да, Артема Котенко сильно контузило, он потом на реабилитацию уехал, сами понимаете, это не шутка, когда танк стреляет в твоем направлении».

После боя боевики отступили, а два грузовика и два БТРа были уничтожены ответным огнем бойцов АТО. Это до сих пор помнит и житель Торецка Родион.

Обстрелянным и выгоревшим здание в центре города стоит до сих пор. В городе дискутируют, нужно ли его ремонтировать.

«Думаю, его надо просто разрушить и построить новое. На этом месте, не на этом, это пусть уже городские власти решают. Много мальчишек там бегает, а тем более здание горело, мы не знаем, в каком оно состоянии. Это очень опасно», – уверен Родион.

Мэрия стала для местных символичной: именно здесь в октябре-ноябре 2019-го собираются несогласные с отведением войск и формулой Штайнмайера. А торецкая школьница записала в здании римейк «Океана Эльзы».

А пока бывшее здание муниципалитета продолжает напоминать жителям Торецка о последствиях «русской весны».

О том, чем живет этого город сейчас, и как относятся здесь к последним событиям на линии разграничения, уже 14 ноября в 14:00 мы будем говорить в прямом эфире из Торецка. Стрим в это время – на Фейсбук Радио Донбасс.Реалии и YouTube Радио Свобода.

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